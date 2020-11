PlayStation VR : un Méga Pack 2020 disponible, avec de nouveaux jeux et un adaptateur PS5

À chaque année son Mega Pack ! Le bundle le plus en vogue du PlayStation VR avait eu droit à une première forme en 2018 avec les premiers hits jouables via le casque de réalité virtuelle, puis une deuxième avec 5 expériences en 2019. Preuve que Sony Interactive Entertainment n'abandonne pas son accessoire malgre l'arrivée de la next-gen, une édition 2020 du PlayStation VR Mega Pack vient d'être officialisée.



Nous y retrouverons, au format numérique, les classiques Astro Bot Rescue Mission et PlayStation VR Worlds, présents dans les deux précédentes éditions, Everybody’s Golf VR, déjà là l'année dernière, mais aussi Moss et Blood & Truth.

Blood & Truth

Jouez dans votre propre super-production explosive avec ce jeu de tir, disponible en exclusivité sur PS VR. Évoluez dans un Londres ravagé par le crime sous les traits du soldat des forces spéciales Ryan Marks. Votre mission la plus dangereuse à ce jour : sauver votre famille d’un empire criminel impitoyable. Éliminez vos cibles dans des affrontements à l’arme à feu spectaculaires, tout en conduisant, en sautant en parachute ou en faisant du rappel sur les monuments les plus emblématiques de la ville.

Moss

Ce jeu d’aventure, d’action et d’énigmes en solo convient parfaitement à la réalité virtuelle, avec ses personnages attachants, ses combats grisants et un monde envoûtant à explorer. Embarquez pour une quête épique aux côtés de Quill, une souris héroïque aux rêves ambitieux. Ensemble, pénétrez des royaumes oubliés et aidez Quill à résoudre des énigmes complexes et à affronter des ennemis menaçants.

Astro Bot Rescue Mission

Embarquez pour un jeu d’aventure/plateforme épique et aidez Astro à secourir son équipage de robots. Sautez de toit en toit, battez-vous sur des plages et plongez dans les entrailles d’une baleine, tout en explorant des mondes vivants et en affrontant des boss impressionnants. Transformez votre manette en un outil multifonctions magique qui se changera tour à tour en grappin, en canon à eau, en étoile de ninja et bien plus pour aider Astro à réussir sa mission. Utilisez votre corps pour vous pencher dans toutes les directions et trouver des passages secrets, des dangers cachés ou encore des robots dissimulés !

Everybody’s Golf VR

Utilisez tout votre corps pour découvrir une nouvelle manière de jouer à la célèbre franchise de golf signée PlayStation. Utilisez votre casque PS VR pour observer le terrain et lire la direction du vent sur chacun des 18 trous des trois parcours disponibles.

Vous manquez d’entraînement ? Retrouvez vos sensations grâce au practice. Votre caddie virtuel personnalisable, toujours à vos côtés, sera également là pour vous prodiguer de précieux conseils.

PlayStation VR Worlds

Découvrez cinq expériences uniques en exclusivité sur PlayStation VR, qui vous présenteront les fonctionnalités offertes par la réalité virtuelle à travers une foule de contenus et de genres de jeu différents. Dans Ocean Descent, retrouvez-vous nez à nez avec un requin blanc. Dans Scavengers Odyssey, frayez-vous un chemin à travers des mastodontes spatiaux en ruines. Esquivez les véhicules dans VR Ludge, survivez à un sport futuriste dans Danger Ball ou affrontez des gangsters dans le Londres poussiéreux du thriller The London Heist.