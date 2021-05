Pokémon : le film Kyurem VS la Lame de la Justice visible gratuitement sur le site officiel

Après nous avoir laissés visionner gratuitement Zoroark, Le Maître des Illusions au mois de mars, c'est cette fois-ci le 15e film de la saga Pokémon, nommé Kyurem VS la Lame de la Justice, que nous propose The Pokémon Compagny, sur son site officiel. De quoi profiter d'un film gratuit en streaming et légalement !

Présentation du film :

Sacha et Pikachu, accompagnés de leurs amis Iris et Rachid, se dirigent en train vers la prochaine étape de leur périple. Depuis le train, Sacha aperçoit un Pokémon blessé. Il n’a jamais vu un Pokémon pareil ! Tandis qu’il tente de trouver comment lui porter secours, le train est attaqué par un Pokémon légendaire de type Dragon, le redoutable Kyurem ! Sacha et ses compagnons échappent de justesse à l’attaque sans merci de Kyurem et, une fois le calme revenu, ils se tournent vers le Pokémon blessé.

Pokémon : Kyurem VS la Lame de la Justice est donc visible gratuitement en cliquant sur le bouton Play situé au centre de l'image présente sur la fiche du film. Les films Pokémon étant toujours proposés gratuitement pendant un temps limité avant de revenir à leur prix original, ne tardez pas trop pour visionner celui-ci.