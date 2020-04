Pokémon GO : du changement pour les Pokémon Plante dans les combats et un évènement pour le printemps

Maintenant que la Ligue de Combat GO est installée dans l'esprit des joueurs, et d'autant plus qu'elle est jouable sans limites lors du confinement, les combats sont encore plus présents dans Pokémon GO. Niantic est toujours en recherche d'optimisation pour son expérience, et apporte quelques changements aux créatures de type Plante cette semaine.

La dernière mise à jour a en effet actualisé la puissance de certaines attaques, et aussi modifié le moveset de quelques créatures pour qu'elles puissent apprendre de nouveaux coups.

Changements pour certaines attaques dans Pokémon GO Il y a eu des mises à jour concernant les attaques suivantes dans Pokémon GO. Balle Graine - Cette Attaque Immédiate de type Plante génère de l'énergie plus rapidement.

Éco-Sphère - Cette Attaque Chargée de type Plante se charge complètement plus rapidement et peut possiblement diminuer la Défense de l'adversaire d'un niveau.

Phytomixeur - Cette Attaque Chargée de type Plante peut possiblement diminuer l'Attaque de l'adversaire de deux niveaux.

Pouvoir Antique - Les dégâts infligés par cette Attaque Chargée de type Roche ont été diminués dans les Combats de Dresseurs.

Vent Argenté - Les dégâts infligés par cette Attaque Chargée de type Insecte ont été diminués dans les Combats de Dresseurs.

Vent Mauvais - Les dégâts infligés par cette Attaque Chargée de type Spectre ont été diminués dans les Combats de Dresseurs. L'attaque se charge entièrement moins rapidement.

D'un point de vue stratégique, ces modifications rendront Pouvoir Antique, Vent Argenté et Vent Mauvais plus similaires à d'autres attaques affectant les statistiques, cependant leur risque élevé offrira de meilleurs résultats. Pokémon pouvant apprendre de nouvelles attaques Les Pokémon suivants pourront apprendre des attaques auxquelles ils n'avaient pas accès auparavant. Joliflor : Balle Graine - La combinaison de cette Attaque Immédiate de type Plante avec l'Attaque Chargée Lame-Feuille de type Plante de Joliflor en fait un Pokémon de type Plante idéal pour mener votre jeu.

Même si les temps ne sont pas à sortir, un nouvel évènement va tout de même avoir lieu entre le 9 et le 16 avril. Il célébrera le printemps avec des Laporeille, Pikachu et Pichu habillés d'une couronne de fleurs, pourquoi pas en version Chromatique, des apparitions plus régulières de certaines créatures, des Bonbons d'éclosion doublés et plus encore.

Le printemps est arrivé pour les habitants de l'hémisphère nord, et quelle meilleure façon de célébrer qu'avec un évènement de printemps ! Laporeille rejoint la fête en portant une couronne de fleurs et des Pokémon sur le thème des œufs et du printemps apparaissent plus souvent dans la nature ! Les œufs de Pokémon ont aussi le droit à une dose d'œuf-orie, des Pichu et des Togepi portant des couronnes de fleurs en écloront. Nous continuons à nous concentrer sur les expériences Pokémon GO dont les joueurs peuvent profiter individuellement. La Distance d’éclosion sera divisée par 2 jusqu'à nouvel ordre, donc veillez bien à activer le Suivi d’exploration et faites en sorte que chaque pas compte. Date et heure Du jeudi 9 avril 2020 à 8h00 au jeudi 16 avril 2020 à 22h00 (heure locale) Détails Les Pokémon suivants apparaîtront plus souvent à l'état sauvage : Noeunoeuf, Leveinard, Wattouat, Marill et Poussifeu. Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Noeunoeuf Chromatique !

Des Laporeille ainsi que des Pikachu coiffés de fleurs apparaîtront aussi à l'état sauvage ! Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer leurs versions Chromatiques !

Les Pokémon suivants écloront plus souvent d'Œufs de 2 km : Pichu avec une couronne de fleurs, Togepi avec une couronne de fleurs, Ptiravi, Goinfrex, Debugant, Korillon et Riolu.

Tous les Œufs reçus comme Cadeau durant l'évènement seront des Œufs de 2 km.

Des Études de terrain exclusives à l'évènement seront disponibles, elles vous permettront de rencontrer Noadkoko d'Alola, Azumarill et, si vous avez énormément de chance, Nanméouïe !

Un sac ainsi qu'un sweat sur le thème de Togepi seront disponibles dans la boutique en jeu ! Bonus Bonbons d’éclosion x2

Les Œuf Chance dureront une heure Souvenez-vous que, comme mentionné ci-dessus, un bonus de Distance d’éclosion divisée par 2 est appliqué jusqu'à nouvel ordre, il sera donc actif durant cet évènement ! Assurez-vous simplement de placer vos Œufs dans des Incubateurs tant que le bonus est actif.

Pour être complet, la boutique a aussi été mise à jour avec de nouvelles chemises pour votre avatar, avec des motifs Coxy, Floravol, Zarbi et Lippouti. Cette initiative accompagne l'arrivée des créatures de Johto dans le choix des motifs pour les Pokémon Shirts, d'onéreuses, mais très stylées chemises officielles. Enfin, Limonde apparaît désormais dans la nature, et vous pouvez l'ajouter à votre Pokédex pour continuer à le compléter.



