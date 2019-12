Pokémon GO : les évènements de janvier 2020 détaillés, dont un Marathon Éclosion et du nouveau pour la 5G

L'année 2019 touche à son terme et nous allons accueillir 2020 d'ici quelques heures maintenant. Niantic en profite donc pour détailler dès à présent le planning des évènements qui auront lieu dans Pokémon GO tout au long du mois de janvier, et ce dès mercredi, tout en présentant ses meilleurs vœux à la communauté.

Au programme ? Encore et toujours la vile Team GO Rocket à traquer à travers une Étude spéciale, la possibilité de capturer un Lokhlass connaissant Laser Glace ou Éclats Glace à la suite d'une Phase d'Étude, un Marathon Éclosion en lien avec le Suivi d'exploration permettra d'obtenir tout un tas de bonus, Heatran fera son retour dans les Raids et de nouvelles créatures de la 5G seront ajoutées.

Études spéciales Team GO Rocket de janvier Le combat contre la Team GO Rocket continue ! Activez la nouvelle Étude spéciale pendant le mois de janvier pour aider le Professeur Willow et les Chefs d'équipe à vaincre ces infâmes criminels. C'est votre chance de combattre Giovanni et de sauver un autre Pokémon Légendaire : Sulfura Obscur. La Team GO Rocket ne s'arrête jamais, Dresseurs. Vous devez être à la hauteur ! Chaque mois, restez à l'affût d'une nouvelle Étude spéciale Team GO Rocket de la part du Professeur Willow. Rencontre des Phases d'Étude de janvier : Lokhlass qui connaît Éclats Glace ou Laser Glace Du mercredi 1er janvier 2020 à 22h00 au samedi 1er février 2020 à 22h00, vous pourrez rencontrer Lokhlass qui connaît Éclats Glace ou Laser Glace lorsque vous terminez une Phase d'Étude ! Certains d'entre vous remarqueront peut-être que la dernière fois que Lokhlass avec cette attaque était disponible était en 2018. Ce Pokémon de type Glace et Eau sera un vrai défi pour votre équipe de combat, alors ne manquez pas cette chance de rencontrer Lokhlass avec l'attaque Éclats Glace ou Laser Glace ! L'œuf-orisant Marathon Éclosion du Suivi d'exploration est de retour Préparez vos Incubateurs ! Du jeudi 2 janvier 2020 à 22h00 au jeudi 16 janvier 2020 à 22h00, le Marathon Éclosion du Suivi d'exploration sera de retour. Prenez une longueur d'avance sur vos résolutions de la nouvelle année, Dresseurs ! Pendant le Marathon Éclosion du Suivi d'exploration, vous pourrez obtenir de la Poussière Étoile supplémentaire, des Super Bonbons et une Pierre Unys si vous parcourez une certaine distance. Vous pourrez trouver des Pokémon avec un chapeau de fête en faisant éclore des Œufs et en rencontrant des Pokémon à l'état sauvage. Plus de détails à venir bientôt. Heatran fait un retour ardent dans les Raids Du mardi 7 janvier 2020 à 22h00 au mardi 4 février 2020 à 22h00, Heatran sera dans les raids cinq étoiles ! Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Heatran Chromatique ! Avec son corps en acier et du sang de magma, le Pokémon Caldeira de type Feu et Acier sera un attaquant coriace pour votre équipe de combat. Nouveautés d'Unys pour la nouvelle année Vous vous souvenez du moment où les Pokémon originaires de la région d'Unys ont débarqué dans Pokémon GO ? Eh bien, nous avons reçu des informations selon lesquelles d'autres pourraient bientôt arriver ! Gardez les yeux ouverts, Dresseurs, et restez à l'écoute. Nous partagerons plus de détails bientôt !

L'année 2020 va donc commencer sur les chapeaux de roue dans Pokémon GO, alors que nous avons récemment accueilli l'Aventure entre copains et le mode AR partagé. Et ce ne seront d'ailleurs pas les seules nouveautés...

