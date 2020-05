Pokémon GO : Reshiram, Zekrom et Kyurem débarquent dans les Raids

Pokémon GO en est encore à la 5G, et il a encore plein de créatures de cette génération à nous faire capturer. Il n'a d'ailleurs pas encore été taté du côté des dragons légendaires emblématiques de Version Blanche et Noire : Reshiram, Zekrom et Kyurem.

Bonne nouvelle, ils débarquent bientôt, très bientôt dans Pokémon GO ! Du 26 mai au 16 juin, vous pourrez d'abord retrouver Reshiram dans les Raids 5 Étoiles, et les autres suivront les semaines suivantes. Si vous voulez être sûrs de le croiser, il apparaîtra particulièrement les mercredis lors des Heures de Raids entre 18h00 et 19h00, alors pensez à réunir vos compagnons de jeu pour aller le défier.

Dresseurs, Vous entendez trois dragons qui grondent dans le lointain ? L'un appartient à un Pokémon capable de carboniser le monde lorsque ses habitants refusent de voir la vérité. Un autre appartient à un Pokémon qui peut raser des royaumes entiers avec ses pouvoirs électriques si les idéaux ne sont pas vénérés. Le troisième appartient à un Pokémon qui possède un pouvoir encore plus puissant, issu d'un froid extrême. Découverts à l'origine dans la région d'Unys et rencontrés pour la première fois par les Dresseurs dans Pokémon version Noire et Pokémon version Blanche, les Pokémon légendaires Reshiram, Zekrom et Kyurem feront bientôt leurs débuts dans les raids cinq étoiles de Pokémon GO ! Pensez à conserver des passes de Raid à distance pour le mardi 26 mai 2020, lorsque Reshiram, le Pokémon Blanc Réel, arrivera dans Pokémon GO ! Date et heure Du mardi 26 mai 2020 à 13h00 PDT (22h heure de Paris) au mardi 16 juin 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris). Détails Reshiram sera disponible dans les raids cinq étoiles. De plus, les Heures de Raids mettront à l'honneur Reshiram tous les mercredis tant qu'il sera présent dans les raids cinq étoiles. Les raids Reshiram apparaîtront plus fréquemment aux dates et heures suivantes. Mercredi 27 mai 2020 de 18h00 à 19h00 (heure locale).

Mercredi 3 juin 2020 de 18h00 à 19h00 (heure locale).

Mercredi 10 juin 2020 de 18h00 à 19h00 (heure locale).

Comment obtenir un Passe de Raid à distance La possibilité de participer à un raid à distance est disponible pour les Dresseurs niveau 5 ou plus ! Vous pouvez rejoindre un Combat de Raid, visible sur l'écran À proximité ou en appuyant sur la carte, en utilisant un Passe de Raid à distance. Vous pouvez obtenir un passe de Raid à distance dans la boutique en procédant comme suit. Ouvrez l'application Pokémon GO.

Touchez l'icône en forme de Poké Ball, puis appuyez sur Boutique.

Descendez jusqu'à la section Objets.

Vous pourrez y obtenir un passe de Raid à distance pour 100 PokéPièces. Veuillez noter que si vous possédez trois passes de Raid à distance ou davantage dans votre Sac d'objets, vous ne pourrez pas en obtenir plus. Pour en savoir plus sur la façon de rejoindre des raids à proximité à distance, consultez cet article : Rejoindre des raids à distance. Restez connecté pour obtenir plus d'informations sur l'arrivée de Zekrom et Kyurem dans les Combats de Raid.

