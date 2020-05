Pokémon GO : un vote pour les prochaines Journées Communauté et des tee-shirts UNIQLO virtuels disponibles

Nous avons rendez-vous avec Grainipiot ce week-end pour une Journée Communauté qui devrait inciter quelques joueurs de Pokémon GO à prendre l'air. Niantic a cependant déjà les yeux rivés sur la suite des évènements.

Il va de nouveau nous inviter à voter pour les prochaines Journées Communauté, comme il l'avait fait en février dernier. Cette fois, plus question de remplir des défis hasardeux en jeu pour élire son favori, il faudra simplement compléter un sondage sur Twitter dimanche prochain. Nous pourrons choisir entre Carapuce, Aspicot, Sabelette et Fantominus, et les deux premiers seront à l'honneur en juin et juillet.



Vous vous souvenez que vous avez voté pour le Pokémon à l'honneur lors de la Journée Communauté de février ? Eh bien, le système de vote est de retour, avec un changement ! Les 23 et 24 mai, vous pourrez voter pour les Pokémon que vous voulez voir à l'honneur via Twitter ! Les deux Pokémon qui obtiendront le plus de votes seront mis à l'honneur pendant les prochaines Journées Communauté : le Pokémon ayant le plus de votes sera la star du mois de juin et celui arrivé en deuxième position sera mis à l'honneur en juillet ! Candidats à la Journée Communauté Les candidats à l'élection pour la Journée Communauté sont les suivants : Carapuce, Aspicot, Sabelette et Fantominus. Voici les attaques exclusives qui seraient disponibles pour chaque Journée Communauté. Carapuce : faites évoluer Carabaffe (la forme évoluée de Carapuce) pour obtenir un Tortank qui connaît l'attaque de type Combat Aurasphère. Aurasphère est une attaque que seul Lucario peut actuellement apprendre. Elle sera particulièrement utile lorsque Tortank se retrouvera face aux Pokémon de type Acier populaires dans la Ligue de Combat GO, comme Registeel.

Autre sujet, plus immédiat cette fois : dès ce soir, 22h00, vous pourrez retrouver des tee-shirts UNIQLO dans la Boutique Mode pour habiller vos avatars.



Pokémon GO collabore avec UNIQLO UT pour vous offrir davantage d'options amusantes pour améliorer votre style en jeu et dans la vie réelle ! Les T-shirts de la collection UNIQLO UT With Pokémon seront bientôt disponibles en tant qu'avatars dans la Boutique Mode. Trois modèles de la collection, mettant en vedette Pikachu, Métamorph et Évoli, seront disponibles en tant qu'objets d'avatar que tous les Dresseurs pourront obtenir sans frais à partir du lundi 18 mai 2020 à 17h00 PDT (22h00 heure de Paris). Les mêmes modèles de T-shirts seront également disponibles à l'achat dans les magasins en ligne d'UNIQLO, afin que vous puissiez vous assortir à votre avatar de Dresseur tout en poursuivant votre aventure Pokémon GO ! Pour plus d'informations sur la disponibilité, veuillez visiter le site officiel d'UNIQLO. Soyez conscient(e) de votre environnement et suivez les directives des autorités sanitaires locales lorsque vous jouez à Pokémon GO. Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux, de choisir de recevoir des notifications push et de vous abonner à nos e-mails pour vous tenir au courant des actualités au sujet des dernières mises à jour concernant les événements en jeu et les fonctionnalités !

