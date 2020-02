Pokémon HOME : The Pokémon Company génère près de 2 millions de dollars avec sa nouvelle application

En provenance de la société Sensor Tower, un rapport indique que l’application sortie le 12 février dernier rencontre un succès fou dans le monde entier. Mais c’est aux États-Unis qu’elle s’est montrée la plus populaire en représentant 34 % des installations globales, le Japon venant en deuxième place avec 23 % et le Royaume-Uni en troisième place avec 5,7 %.

Pour rappel l’application Pokémon HOME est un service qui vous permet de réunir la totalité de votre collection de Pokémon en un seul endroit. Développé pour Nintendo Switch et appareils mobiles, Pokémon HOME est compatible avec un certain nombre de jeux. De plus, grâce à cette application, vous pourrez échanger vos créatures de plusieurs façons avec les Dresseurs du monde entier !

Ces 1,8 million de dollars représentent 94,7 % des revenus mobiles de The Pokémon Company depuis le 12 février (Pokémon GO appartenant à Niantic, il faut savoir que les revenus n'entrent pas dans ces statistiques). Cette somme colossale d'argent provient en majeure partie des différents abonnements proposés aux utilisateurs. Car Oui, Pokémon HOME offre son service de stockage gratuitement d’une part, mais propose aussi de l’autre divers abonnements qui nous permettent d’utiliser toutes les fonctionnalités de l’application (contenir plus de 6 000 Pokémon dans plus de 200 boîtes, effectuer des transferts vers Pokémon Bank...). Allant de 2,99 € pour 30 jours d’abonnement à 15,99 € pour un an, ce nouvel outil a clairement su se montrer viable financièrement parlant pour la société.

Comme le présume Sensor Tower :

Si le service continue de démontrer sa viabilité financière, il peut encourager les éditeurs d'autres jeux multiplateformes, en particulier les titres basés sur l'inventaire tels que les MMORPG, à envisager de mettre en œuvre leurs propres services d'inventaire payants comme sources de revenus supplémentaires.

Pour finir, vous pouvez retrouver ici l’application en détail.