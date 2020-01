Pokémon HOME : prix de l'abonnement Premium, comparaison Switch/mobiles, fonctionnalités, le plein d'infos et d'images !

Entre la Banque Pokémon, les échanges des versions DS puis 3DS, des transferts possibles entre mobiles et Switch, et l'arrivée récente de Pokémon Épée et Bouclier, autant se l'avouer : c'est un peu le bordel pour les joueurs qui aimeraient avoir un Pokédex commun à tous leurs titres récents.

La solution de Game Freak pour unifier tout cela, c'est Pokémon HOME, une application sur Nintendo Switch, iOS et Android pour stocker ses créatures dans le cloud et les récupérer depuis n'importe quel jeu. Il a récemment été dit que l'outil serait disponible en février 2020. Cette sortie approche et encourage donc The Pokémon Company a faire le point sur toutes ses fonctionnalités sur le site officiel.

Déjà, avec quels jeux sera compatible Pokémon HOME ? Pour faire court, il marchera avec Pokémon Épée, Bouclier, Let’s Go, Pikachu et Let’s Go, Évoli sur Switch et la Banque Pokémon sur 3DS au lancement, et plus tard avec Pokémon GO sur mobiles. Sachez déjà qu'un Pokémon importé depuis Let’s Go peut être envoyé vers Épée et Bouclier ou retourner dans un Let's Go, mais qu'un monstre passé par la huitième génération ne peut plus être amené vers Let’s Go. Et comme vous l'aurez deviné, toute créature venue de la 3DS ne pourra que faire le chemin aller vers la Switch, car rien ne pourra être renvoyé vers la Banque Pokémon.

Du côté des échanges en eux-mêmes, il y aura quatre manières de procéder : la Boîte Miracle pour déposer et recevoir une créature au hasard, le Global Trade System pour spécifier quel spécimen nous désirons obtenir, les échanges de groupe pour discuter et commercer avec jusqu'à vingt personnes dans un hub, et les échanges entre amis. L'application donnera sinon accès à sa propre fonction Cadeau Mystère pour obtenir des objets ou créatures spéciales, de lire bien des descriptions et informations des monstres du Pokédex National, ou de consulter des informations sur les combats effectués dans Épée et Bouclier. Plus de détails sur ces sujets sont lisibles en pages suivantes.

Attention cependant, toutes les fonctionnalités ne seront pas identiques sur Switch et mobiles, en témoigne le tableau comparatif ci-dessous. Sur console par exemple, les Points Pokémon collectés au fur et à mesure que nous enregistrerons des spécimens pourront être convertis en Points de Combat pour la huitième génération.



Les différences ne s'arrêteront pas aux deux versions de l'application, car comme attendu, il existera une version Basique et une édition Premium avec abonnement. Il faudra payer 2,99 € pour un mois, 4,99 € pour 90 jours ou 15,99 € pour un an, afin de débloquer l'import depuis la Banque Pokémon, qui n'est pas disponible de base, la fonction Juge pour avoir un regard plus approfondi sur les EV et statistiques des Pokémon, et augmenter quelques limites de dépôt.

Pour permettre une transition douce vers la Switch, les applications 3DS Poké Transfert et Banque Pokémon seront gratuites pendant un mois après le lancement de Pokémon HOME, qui n'a pas encore de date de sortie précise au-delà d'un vague février 2020. Maintenant, vous savez tout sur cette application résolument tournée vers la huitième génération, mais si vous voulez plus de détails et des images, nous vous laissons avec les textes officiels en pages suivantes.