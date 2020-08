Pokémon Masters EX s'offre une bande-annonce CGI sur fond de bataille générale pour le 1er anniversaire

Nous y sommes, c'est aujourd'hui que Pokémon Masters fête son premier anniversaire et devient pour l'occasion Pokémon Masters EX. Les nouveautés sont nombreuses, entre les Duos 6 étoiles EX, un niveau max passé à 125 pour tous les Duos, l'ajout du Combat de Maître et divers évènements comme le fait de pouvoir recruter Chen et Mew ! Une campagne de retour octroie de son côté de sacrés bonus pour bien se remettre dans le bain. Mais ce qui nous intéresse à présent, c'est la diffusion d'une vidéo promotionnelle assez excitante.

En effet, The Pokémon Company a diffusé sur la chaîne japonaise de la licence une bande-annonce en images de synthèse où de multiples visages familiers de toutes les générations s'affrontent avec leur Duo dans une mêlée générale digne d'Avengers Endgame, servant ici à promouvoir le Combat de Maître. Seule la pauvre Lilie, accompagnée de son Mélofée, n’est visiblement pas ravie de tout ça et se cache.

Une version plus courte a également été partagée. Dans les deux cas, les évènements actuellement en cours sont rappelés, permettant d'obtenir Red, Blue et Leaf dans leur tenue Ultime en 6 étoiles EX.

Et en parlant de Lilie, vous pouvez la retrouver dans Pokemon Ultra-Soleil, vendu 29,99 € sur Amazon.