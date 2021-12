Pokémon UNITE : Sucreine disponible, de nouveaux défis de Noël et le Permis Unité d'une créature appréciée en approche

Pokémon UNITE est à la fête ce mois-ci, et pas uniquement parce que TiMi Studios offre des Tickets Aeos pour célébrer les 50 millions de téléchargements. Les développeurs se préparent aux festivités de Noël avec 2 nouveaux Permis Unité et plusieurs évènements spéciaux avec des récompenses à la clé.

Dès aujourd'hui, vous pouvez ainsi débloquer gratuitement le Permis Unité de Sucreine, un Pokémon Polyvalent spécialiste du combat rapproché. Et vous pourrez faire de même avec Dracolosse à partir du 20 décembre, un beau présent pour les nombreux fans de cette créature. Sinon, un Défi des Lumières et un Défi Photo donneront accès à des articles de mode, un cadre et un arrière-plan pour votre photo Unité et d'autres bonus du genre, détaillés ci-dessous. La mise à jour de ce mercredi apporte également le terrain inédit de La Bataille de boules de neige à Pergéliville pour des parties en 4v4, et TiMi annonce déjà que des Pièces Æos, des Tickets Holo-costume, des Amplificateurs, un permis temporaire, un article de mode exclusif et d'autres cadeaux pourront être obtenus pour de simples connexions à partir de Noël.

NOUVEAUX PERMIS UNITÉ Commencez la nouvelle année du bon pied avec deux permis Unité tout neufs. Du 9 au 31 décembre 2021, le permis Unité de Sucreine sera disponible sans frais. Sucreine est un Pokémon Polyvalent spécialiste du combat rapproché, qui s'apprête à régner sur le terrain avec des capacités telles que Triple Axel, Botte Sucrette et Combo Royal. Le 20 décembre 2021, le permis Unité de Dracolosse sera disponible. Avec de redoutables capacités telles que Draco-Souffle, Colère et Impact Météorique, ce Pokémon Polyvalent au corps à corps exploite son impressionnante masse et sa puissance draconienne pour infliger un maximum de dégâts. NOUVEAUX DÉFIS Tentez de nouvelles expériences avec le Défi des lumières, qui aura lieu du 15 décembre 2021 au 16 janvier 2022, et le Défi photo, qui se tiendra du 24 décembre 2021 au 6 janvier 2022. Pour participer au Défi des lumières, sélectionnez l'arbre placé dans le salon afin de remplir des missions quotidiennes et des défis. En terminant ces missions, vous rassemblerez des lumières qui vous permettront d'allumer l'arbre et d'obtenir de nombreuses récompenses, comme un cadre et un arrière-plan pour votre photo Unité, un permis temporaire de 1 jour, des articles de mode, etc. Le Défi photo ne durera pas pendant la totalité de la période festive, mais il ne manquera pas de vous divertir. En participant à des parties normales, rapides ou classées, ainsi qu'à la Bataille de boules de neige à Pergéliville, vous rassemblerez des flocons de neige. Ces derniers serviront à dévoiler les parties d'une photo cachées par une silhouette. Rassemblez un maximum de flocons pour compléter la photo et obtenir des récompenses ! NOUVEAU TERRAIN POUR LES PARTIES RAPIDES Gelez vos adversaires lors de parties rapides à 4 contre 4 sur un nouveau terrain : la Bataille de boules de neige à Pergéliville. Sur ce terrain, les Pokémon adverses mis K.O. sont transformés en bonshommes de neige pour une durée limitée. Ils deviennent alors immobiles, mais peuvent assister visuellement les autres membres de leur équipe. Quand un Pokémon est transformé en bonhomme de neige, son attaque de base le projette dans les airs et ses capacités lui font prendre différentes poses d'encouragement. Une fois que la neige a fondu, le Pokémon retrouve sa forme habituelle et retourne au combat. Pendant la Bataille de boules de neige à Pergéliville, lorsque vous mettrez K.O. Cadoizo, vous recevrez un cadeau contenant un objet de combat aléatoire à usage unique qui remplacera temporairement celui que possède votre Pokémon. En outre, le Séracrawl sauvage qui apparaît généralement dans la zone centrale sera remplacé par Artikodin. BONUS DE CONNEXION SPÉCIAUX Profitez de récompenses et de cadeaux festifs en vous connectant tous les jours du 24 décembre 2021 au 1er janvier 2022. Du 25 au 28 décembre 2021, une boîte cadeau sera disponible, dans laquelle vous pourrez choisir des Pièces Æos, des Tickets Holo-costume ou des Amplificateurs. Du 29 au 31 décembre 2021, une boîte cadeau sera disponible, dans laquelle vous pourrez choisir le permis temporaire de 7 jours d'un Pokémon parmi une sélection de six. Enfin, une boîte cadeau du Nouvel An sera disponible le 1er janvier 2022 uniquement et offrira aux joueurs la possibilité de choisir un article de mode exclusif parmi les quatre proposés ! N'oubliez pas de vous rendre dans la boutique en jeu : vous y trouverez des articles en réduction et de superbes Holo-costumes saisonniers pour Pikachu et d'autres Pokémon ! Joyeuses fêtes !

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le gameplay de Sucreine via les lignes suivantes.

Sucreine et ses habiles jeux de jambes sont désormais disponibles dans Pokémon UNITE. Ce Pokémon Polyvalent spécialiste du corps à corps est prêt à piétiner ses adversaires pour parvenir à la victoire. Sucreine commence la partie en tant que Croquine, avant d'évoluer en Candine au niveau 4 puis en Sucreine au niveau 6. Sa troisième attaque de base est renforcée et lui permet de sauter sur un Pokémon adverse, ce qui inflige des dégâts à ce dernier et réduit sa Défense pendant une courte durée. Croquine et Candine commencent avec le talent Benêt, qui réduit la durée des contrôles de foule subis par le Pokémon. Lorsque Candine évolue en Sucreine, Benêt devient Prestance Royale, qui réduit également la durée des contrôles de foule subis. De plus, après que Sucreine a utilisé une capacité ou une attaque renforcée pour la troisième fois, la quatrième occurrence gagne un effet supplémentaire grâce à Prestance Royale. LES CAPACITÉS DE CROQUINE, CANDINE ET SUCREINE Aux niveaux 1 et 3, Croquine peut apprendre Tranch'Herbe et Tour Rapide. Avec Tranch'Herbe, le Pokémon attaque en lançant des feuilles dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses. Il convient de souligner que cette capacité a un taux de critiques plus élevé que les attaques de base. Lorsqu'il utilise Tour Rapide, Croquine fait des tours sur lui-même et avance dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses et augmente sa vitesse de déplacement pendant une courte durée. Au niveau 5, la capacité Tranch'Herbe peut être améliorée en Triple Axel ou en Écrasement. Avec Triple Axel, Candine attaque en donnant trois coups de pied consécutifs dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses. Les dégâts infligés augmentent à chaque coup de pied réussi et la vitesse des attaques de base de Candine augmente pendant une courte durée en fonction du nombre de coups de pied réussis. Lorsque Sucreine utilise Triple Axel avec l'effet bonus de Prestance Royale, ses PV sont soignés à chaque coup de pied réussi. Avec Écrasement, Candine saute haut dans les airs en direction d'un Pokémon adverse et l'attaque avec un coup de pied. Les Pokémon adverses touchés subissent des dégâts et ne peuvent pas agir pendant une courte durée. Lorsque Sucreine utilise Écrasement avec l'effet bonus de Prestance Royale, ses PV sont soignés quand la capacité touche une cible. Au niveau 6, Candine évolue en Sucreine et la capacité Tour Rapide peut alors être améliorée en Botte Sucrette ou en Gliss'Herbe. Avec Botte Sucrette, Sucreine attaque en donnant un coup de pied volant dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses et réduit leur Attaque pendant une courte durée. La trace laissée par le coup de pied inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés et réduit leur vitesse de déplacement pendant une courte durée. L'effet bonus de Prestance Royale octroie un bouclier à Sucreine au moment où il utilise Botte Sucrette. Avec Gliss'Herbe, Sucreine glisse dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés et réduit leur vitesse de déplacement pendant une courte durée. Il attaque ensuite dans la direction opposée, infligeant des dégâts aux Pokémon adverses et les repoussant. L'effet bonus de Prestance Royale octroie un bouclier à Sucreine au moment où il utilise cette capacité. COMBO ROYAL, LA CAPACITÉ UNITÉ DE SUCREINE Montrez à vos adversaires qui domine la partie avec la capacité Unité de Sucreine, Combo Royal, qu'il apprend au niveau 9. Avec cette capacité, Sucreine bondit vers un Pokémon adverse et lui donne un coup de pied vers le haut, ce qui le projette dans les airs. Il l'attaque ensuite avec une série de coups de pied avant de lui asséner un dernier coup plongé. À l'issue de cette superbe attaque, Sucreine atterrit et ses PV sont soignés. Sucreine est prêt à régner sur le terrain. Glissez jusque dans le Bureau des Combats Unité pour obtenir son permis Unité dès maintenant !

