Pokémon : les Vents de Paldea, un ultime épisode riche en caméos pour clôturer la série

Si vous aimez la région de Paldea malgré les défauts techniques inhérents à Pokémon Écarlate et Violet, vous avez de quoi faire cette semaine, car en plus du DLC Le Disque Indigo qui vient d'être ajouté avec la mise à jour 3.0.0, c'est la conclusion de la mini-série Pokémon : les Vents de Paldea qui a été diffusée ce mercredi. Après trois épisodes respectivement centrés sur Ohara (Expirer), Alix (Inspirer) et Ohma (Respirer), c'est une longue conclusion de plus de 7 minutes qui nous est proposée avec Respirer de concert. Comme nous l'avions supposé, c'est un vaste tour d'horizon de la région qui nous y est proposé, l'occasion de découvrir pour la première au format animé certains personnages croisés en jeu.

Vidéo en français

Et cela commence fort avec rien de moins que le ou la protagoniste des jeux dans sa chambre, lançant la fameuse vidéo créée par Ohara, Alix et Ohma. Des lieux évocateurs de la région de Paldea et les Pokémon qui la peuplent sont donc mis en avant sur fond d'un thème joué par l'orchestre de l'Académie Orange. Plusieurs professeurs sont alors successivement montrés en plein cours ou sur leur temps libre, à savoir Jacq (biologie), Élige (combat), Hassa (beaux-arts et membre du Conseil 4), Mora (Histoire), Thaïm (mathématiques), Salvio (langues), Saguaro (éducation domestique) et même l'infirmière Mimosa, sans oublier le proviseur Clavel.

Du côté des Champions d'arène, c'est la rappeuse Laïm qui ouvre le bal avec son concert, avant que Mashynn ne prenne le relais pour tous les introduire. Et c'est évidemment sous forme d'un live sur sa chaîne Les Machins de Mashynn qu'elle fait son show. Cela permet donc en une minute chrono d'apercevoir en pleine activité la cheffe pâtissière Éra, l'artiste Colza, le restaurateur Kombu, le plus badass des employés de bureau Okuba, Laïm, la mannequin et créatrice d'une marque de maquillage Tully, et l'ancien snowboarder professionnel Grusha.

Vous remarquerez qu'un détail inédit sur le lore d'Okuba est dévoilé pour l'occasion, car nous apprenons qu'il est membre du Conseil 4 depuis déjà 25 ans ! Espérons pour lui qu'il n'a pas la même routine depuis tout ce temps... Les autres membres de la Ligue font aussi une brève apparition en groupe avec Cayenn, Popi et Alisma. Plus intéressant, nous voyons Pania à bord d'un train, infrastructure non existante à Paldea à priori, contrairement à sa région natale de Galar, aussi bien en jeu que dans la mini-série Ailes du crépuscule. Entre ça, le fait que Nèflie est toujours active au sein de la Team Star et le ou la protagoniste dans une situation similaire au début des jeux, le statut de préquelle de Pokémon : les Vents de Paldea ne fait plus aucun doute.

Autre bonne surprise, même Kassis et Roseille sont montrés en train de regarder la vidéo. Les mécaniques de jeu sont également mises en avant avec la présence de Motorizard pour la monture, la Téracristallisation, les sandwichs et la chasse aux pièces de Mordudor. Enfin, difficile de ne pas apprécier cette belle conclusion pour Ohara, Alix et Ohma, avec en parallèle un tour de magie de Miascarade qui passionne Chochodile.

Et comme pour les précédents épisodes, un code pour le Cadeau Mystère est partagé en fin de vidéo, permettant d'obtenir un Mordudor qualifié de « Bien Luné », en référence à la Nouvelle Lune de ce mercredi 13. Pour le recevoir, il suffit donc de rentrer « SEEY0U1NPALDEA » d'ici le samedi 30 novembre 2024 à 14h59.

Vidéo en japonais

Vidéo en anglais

Vous pouvez toujours vous procurer Pokémon Écarlate et Violet au prix de 44,16 € sur Amazon ou 44,99 € à la Fnac, tandis que Le trésor enfoui de la Zone Zéro coûte 34,99 € aussi bien sur l'eShop qu'en code chez les revendeurs.

