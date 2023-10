Pokémon : les Vents de Paldea, un deuxième épisode qui en met plein la vue, mais finit par décevoir

En attendant l'arrivée du DLC Le Disque Indigo de Pokémon Écarlate et Violet, qui n'est toujours pas daté, mais ne sortira pas avant le lancement de nouvelles versions commerciales physiques incluant l'extension Le trésor enfoui de la Zone Zéro, il y a tout de même du neuf du côté de Paldea, la région principale de cette 9G. Déjà, la mise à jour 2.0.2 a été implémentée la semaine dernière. Et pour ce qui nous intéresse à présent, la mini-série Pokémon : les Vents de Paldea se poursuit dès maintenant avec son deuxième épisode intitulé Inspirer. Oui, la VF est cette fois disponible en même temps que les autres doublages !

Après une entrée en matière fort plaisante et qui était centrée sur la jeune Ohara et sa flûte, que nous raconte ce nouvel épisode lui faisant suite ? La vidéo s'ouvre sur un duel à l'animation léchée entre Menzie et Alix, dont le Miascarade se fait logiquement battre par Fulgulairo. C'est cette fois lui le personnage central que nous suivons et, si vous tendez l'oreille, vous entendrez Ohma dire que le frère de ce dernier étudie à l'Institut Myrtille, l'école située à Unys qui sera le terrain de jeu du DLC Le Disque Indigo.

Outre une apparition furtive de Mashynn, la discussion entre Ohara et Alix qui suit prend une tournure bien triste lorsque le jeune garçon dit tout haut ce qu'il pense au sujet de Miascarade... entraînant la fuite du Pokémon. La revanche face à Menzie se fait donc sans lui dans un premier temps, avant que des bonbons et souvenirs du passé fassent dire à Alix ce qu'il a sur le cœur et que Miascarade fasse une entrée remarquée dans l'arène, avec de l'humour au passage... dédramatisant la situation sans que ce soit réellement convaincant.

Le clou du spectacle vient de sa Téracristallisation, dont la mise en scène est pour le coup bien plus classe que dans Pokémon, les horizons (l'actuel anime diffusé au Japon), avec un final visuellement grandiose. Le Tauros de Paldea (Race Combative) de Menzie y a aussi droit, dommage que leurs Types Téracristal soient les mêmes que ceux qu'ils ont de base. L'autre déception vient du fait que l'affrontement n'a pas de conclusion, pour ne pas montrer l'un des deux personnages perdre ou juste par manque de temps ? Si la suite en fait mention en nous donnant le résultat, ce sera encore pire.

Cet épisode 2 de Pokémon : les Vents de Paldea nous régale donc visuellement, mais peine à convaincre narrativement, un tel format court n'aidant pas il faut l'avouer. En toute logique, Ohma et son Coiffeton seront donc les vedettes la prochaine fois.

