Pokémon : les Vents de Paldea, un premier épisode pathétique et ce n'est pas du pipeau

Le mois dernier, durant le Pokémon Presents, deux mini-séries d'animation ont été annoncées pour la licence, venant rejoindre les nombreuses autres déjà produites par le passé, dont Les neiges de Hisui. Si les quatre épisodes de Pokémon : À l'ascension des cimes ont déjà été diffusés, suivant la jeune Ava avec une histoire tournée vers le TCG, nous attendions avec bien plus d'impatience Pokémon : les Vents de Paldea, puisque c'est dans la région des jeux Pokémon Écarlate et Violet qu'elle se déroule, avec la promesse de nous faire suivre un trio d'élèves de l'Académie Orange, sans parler du fait que Wit Studio est à la barre. Le premier épisode vient de sortir, à visionner ci-dessous :

Vidéo en anglais

La vidéo s'ouvre d'une manière amusante en nous faisant découvrir Mesaledo à travers le regard et les actions d'un petit Mordudor Forme Marche en quête d'une pièce, puis un adorable Forgelina (comment ne pas craquer ?) poursuivant un Corvaillus, idéal pour montrer un plan aérien du cratère de la région. Les trois personnages dont nous allons suivre les péripéties sont ensuite introduits sur fond d'un concert orchestral, à commencer par la jeune Ohara, une joueuse de flûte traversière, dont le père est chef d'orchestre, et qui accompagnée d'un Chochodile.

Nos trois protagonistes ont pour tâche de réaliser une vidéo à destination des nouveaux élèves, mais ne sont clairement pas sur la même longueur d'onde. D'un côté, Alix est bien plus intéressé par les combats Pokémon et Menzi, qu'il va devoir affronter avec son Miascarade. De l'autre, le nerd Ohma est à fond sur son Pokédex et la moindre information nouvelle lui tombant sous la main, possédant un Coiffeton qui n'hésite pas à le défendre.

Ne se sentant pas de taille, Ohara va préférer se rendre au Mont Nappé sous prétexte de poursuivre sa Chasse au trésor, abandonnant également ses obligations de membre de l'orchestre, car la pression sur ses épaules est trop grande. Nous la retrouvons justement après qu'elle ait jeté sa flûte, alors en pleine discussion avec le proviseur Clavel, qui comme dans les jeux est à l'écoute de ses élèves. Et comme de par hasard, Pepper débarque là où elle bivouaque et un Balbalèze va le prendre pour cible, donnant lieu à une séquence aussi drôle que sous tension. Et si ce brave Chochodile avait disparu, c'est parce qu'il était parti récupérer la flûte de sa dresseuse, dont le son va apaiser la créature sauvage.

Au final, Ohara semble donc avoir trouvé son « trésor » et le concert se passe bien, en témoigne les applaudissements de la foule, où nous retrouvons les visages familiers des professeurs Saguaro, Salvio, Thaïm et Hassa. Ce premier épisode est donc émouvant à bien des égards et il nous tarde de découvrir les suivants, qui porteront sans doute plus leur attention sur Alix et Ohma.

Vidéo en japonais

