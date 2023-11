Pokémon : les Vents de Paldea, un troisième épisode qui met des étoiles plein les yeux

Les amateurs d'animation et de la licence Pokémon ne manquent pas de contenus à voir gratuitement ces derniers mois, entre la mini-série Pokémon : À l'ascension des cimes dédiée au TCG, une courte vidéo mettant en scène Détective Pikachu et ce qui nous intéresse à présent, Pokémon : les Vents de Paldea. Déjà deux épisodes de cet autre feuilleton animé ont pu être appréciés, le premier en septembre centré sur Ohara et le deuxième en octobre dédié à Alix, qui nous avait toutefois laissé sur notre faim. Sans surprise, c'est évidemment le troisième personnage de la bande qui est la star de cette troisième partie baptisée Respirer, toujours en lien avec la thématique de la respiration puisque les deux autres étaient nommés Expirer et Inspirer.

Puisque les deux autres épisodes s'inspiraient des fils rouges de Pokémon Écarlate et Violet avec l'apparition de Pepper pour Un parfum de Légende d'un côté et de Menzie pour la Voie du Maître de l'autre, vous aurez également deviné que celui-ci met en avant des éléments de l'Opération Stardust, à savoir la Team Star. N'attendez toutefois pas d'y voir apparaître Pania, ce qui est dommage, mais compréhensible puisque ces évènements doivent pouvoir se dérouler en parallèle ou avant les jeux sans rien spoiler.



Pour commencer, nous avons droit à ce que nous craignions, à savoir que la conclusion de l'affrontement entre Menzie et Alix est simplement balancée au détour d'une phrase au lieu d'être montrée... tout ça pour ne pas mettre en avant la défaite du protagoniste de l'épisode ? L'article d'Ohma à ce sujet est d'ailleurs refusé par le club de journalisme de l'Académie Orange. Pour ne rien arranger, il a l'impression d'être de trop au sein du projet de vidéo qu'il doit réaliser avec Ohara et Alix. Afin d'apporter sa contribution, il va alors décider de faire un reportage sur le Groupe Caph de la Team Star et pour cela, va demander à en devenir membre pour s'infiltrer.

Outre la présence d'une Starmobile, nous avons donc droit à la première apparition en dehors des jeux de Nèflie, dont la voix et la gentillesse contrastent totalement avec l'idée préconçue que ceux ne la connaissant pas peuvent se faire d'elle. Évidemment, et comme dans les jeux, c'est une manière de dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Le pauvre Ohma est tout de même malgré lui obligé de s'entraîner physiquement, ce qui est loin d'être simple pour ce geek, mais au moins son Coiffeton est ravi... au point d'évoluer en Canarbello ! Et après le léger incident avec Vrombotor bien vite réglé par Nèflie, Ohma se rend compte que la Team Star n'est en rien mauvaise comme les rumeurs le laissent penser et décide donc de laisser tomber son idée de reportage. Au final, c'est l'amitié avec son Canarbello qui est mise en avant et vient le remonter à bloc, avec en conclusion un rappel que la Chasse au trésor se déroule dans toute la région et lie les gens, faisant écho aux jeux, avec beaucoup d'allusions à des personnages connus.

Cet épisode est pour le coup fort agréable et réussit à bien transposer les messages des jeux à l'écran. Il en reste désormais un quatrième et dernier, qui sera sans doute centré sur la finalisation de la vidéo ou sa diffusion, avec nous l'imaginons déjà, de nombreux caméos pour faire un tour d'horizon de Paldea. Bref, wait & see.

Au passage, un mot de passe permettant de récupérer un Vrombotor de la Team Star dans Pokémon Écarlate et Violet a été partagé. Il suffit de rentrer TEAMSTAR dans le menu Cadeau Mystère pour le recevoir et vous avez le temps, puisqu'il est valide jusqu'au 31 octobre 2024 à 14h59. Les deux précédents épisodes introduisaient aussi des codes pour un brin d'Épice Secrète Sucrée ou Corsée avec SWEET0RSP1CY (jusqu'au 30 septembre 2024) et un Balbalèze impulsif de nature avec L1KEAFLUTE (jusqu'au 31 août 2024).

