Police Simulator: Patrol Officers, les PV vont aussi pleuvoir sur consoles de salon

Vous avez toujours rêvé de revêtir un uniforme pour mettre des PV sur des pare-brise, mais les possibles altercations avec des criminels vous font peur ? Eh bien, bonne nouvelle, il y a Police Simulator: Patrol Officers. Le simulateur d'agent de police est déjà disponible sur PC en Early Access et il va prochainement s'inviter sur consoles de salon.

Aesir Interactive et astragon Entertainment viennent en effet d'annoncer que Police Simulator: Patrol Officers sortira prochainement de sa phase d'accès anticipé pour débarquer en version finale sur ordinateurs, mais aussi sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Une version physique verra même le jour, grâce à Microids Distribution France. Voici une présentation du jeu :

Devenez agent de police au service des citoyens de Brighton !

Dans Police Simulator: Patrol Officers, les joueurs incarneront l'un des 8 personnages disponibles et commenceront leur carrière en tant que patrouilleur débutant dans la ville fictive de Brighton, sur la côte Est des États-Unis. Au début, ils feront respecter le Code de la route et empêcheront les citoyens d'abandonner leurs déchets. À mesure qu'ils apprendront les ficelles du métier, ils s'occupent des accidents mineurs et majeurs, rechercheront et arrêteront des suspects de vol, de blessures, de dommages matériels ou même de trafic de drogue. Forts de leur expérience, ils débloqueront non seulement trois voitures de police différentes et des tâches plus complexes, mais aussi trois districts urbains animés composés de quinze quartiers divers. En outre, un mode multijoueur coopératif à deux donne aux agents virtuels la possibilité de faire équipe avec un ami, tandis qu'un mode de patrouille libre offre un accès illimité à l'intégralité de la ville.

Vous aussi, vous devez respecter la loi !

En tant que membres de la police de Brighton, les nouveaux agents ne sont pas seulement chargés de faire respecter la loi : ils devront eux aussi suivre les règles et montrer l'exemple aux autres, et bien réfléchir à leurs actions lorsqu'ils arrêtent, interrogent et fouillent les citoyens. Un comportement illégal de la part des agents entraînera la perte de points de conduite, ce qui peut mettre fin à leur patrouille ou provoquer leur licenciement de la police de Brighton.