Lawn Mowing Simulator : le simulateur de tonte de gazon sort par surprise sur PS4 et PS5 en vidéo

Même si la mode des jeux de simulation improbables est derrière nous, Skyhook Games et Curve Games ont sorti l'été dernier Lawn Mowing Simulator, un titre nous demandant de tondre des pelouses anglaises. Le jeu se prend très au sérieux avec notamment la présence de vraies marques connues des professionnels.

Lawn Mowing Simulator est à l'origine sorti sur PC et Xbox Series X|S, il est arrivé sur Xbox One tout récemment, mais aujourd'hui, les studios lancent leur simulateur de tonte de gazon sur PlayStation 4 et PS5. L'occasion de partager au passage une nouvelle bande-annonce qui compile des avis élogieux de la presse spécialisée.

Lawn Mowing Simulator est disponible sur le PlayStation Store dès maintenant, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.