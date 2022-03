Lawn Mowing Simulator : un DLC avec des dinosaures dévoilé en vidéo

Lawn Mowing Simulator est déjà improbable : il s'agit d'un jeu de simulation nous demandant de tondre les pelouses de jardins anglais. Le titre de Curve Digital et Skyhook Games a déjà eu droit à un DLC rajoutant quatre lieux typiques du Royaume-Uni, mais le prochain contenu additionnel nous emmènera... à Jurassic Park.

Alors non, les studios n'ont aucun partenariat avec Universal, et d'ailleurs, les créatures ne sont ici pas vivantes. Le DLC Dino Safari nous plongera dans un parc avec des reproductions de dinosaures comme un T-Rex, des vélociraptors ou encore des herbivores un peu moins effrayants. Le but sera toujours de tondre la pelouse de quatre nouvelles zones, Cretaceous Canyon, Herbivore Valley, Raptor Enclosure et T-Rex Paddock, avec une douzaine de nouveaux contrats de carrière, des objets à dénicher dans le mode Carrière et même six nouveaux Succès à débloquer.

Le DLC Dino Safari est déjà disponible dans Lawn Mowing Simulator, contre 4,99 €, sur PC et Xbox Series X|S, mais également sur Xbox One. Le jeu est pour rappel inclus dans le PC/Xbox Game Pass, l'abonnement coûte 27,99 € pour trois mois.