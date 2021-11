Lawn Mowing Simulator : le DLC Ancient Britain annoncé en images et vidéo

Skyhook Games et Curve Digital ont annoncé en mars dernier Lawn Mowing Simulator, un jeu de simulation permettant de grimper sur une tondeuse à gazon afin de s'occuper de jardins anglais. Le titre au concept improbable est sorti en août dernier, et il va prochainement accueillir un DLC.

Les studios dévoilent aujourd'hui Ancient Britain, un contenu additionnel qui sera lancé le 2 décembre prochain sur PC et Xbox Series X|S. Il permettra, contre 8,99 €, de se rendre dans quatre nouveaux endroits, à savoir The Royal Stones, Druid Tor, The Ancient Aurochs et Aurochs Hill, tous inspirés de l'histoire anglaise. Le même jour sera lancée une mise à jour gratuite introduisant les débroussailleuses, très demandées par les joueurs, et elles ont même droit à leur petite bande-annonce :

Enfin, les développeurs annoncent que Lawn Mowing Simulator rejoindra le Xbox Game Pass le 2 décembre 2021 également, les abonnés pourront donc découvrir le contenu de base. Le XGP coûte pour rappel 29,99 € pour trois mois.