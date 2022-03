Population: One, une nouvelle map Metropolis et un nouveau mode de jeu ajoutés

Mis à jour régulièrement pour le plaisir des fans, le célèbre Battle Royale en réalité virtuelle revêt cette fois une allure futuriste, tranchant avec la mise à jour tournée vers le Moyen Âge. Et pour l'occasion, le studio BigBox VR annonce une nouvelle carte répondant au nom de Metropolis. Ce nouvel environnement aux accents cyberpunk nous propose de déambuler dans une mégapole, toute en verticalité, remplie d'appartements, discothèque, forteresse, bidonvilles... qu'il sera possible de découvrir aussi de nuit, éclairés par les néons et les panneaux publicitaires ! La célèbre tour centrale de la map aura dorénavant pour rivales les hautes tours de Metropolis et se situera à l'endroit où était autrefois la zone de la raffinerie au nord-est.

Ce nouvel environnement, qualifié de gigantesque, a droit à son propre mode de jeu Metropolis Royal. Il a donné du fil à retordre aux développeurs qui ont dû agrandir la carte. Et pour pallier à la verticalité de cette nouvelle ville futuriste, Population: One intègre désormais des jump pads, genre de tremplins pour prendre de la hauteur.

Par ailleurs, une nouvelle arme a fait son apparition, la Cyberblade, épée lumineuse vous éclairant dans la nuit, capable d'infliger 75 de dégâts directement à la santé de l'adversaire, mais aussi d'augmenter de 25 % la vitesse de celui qui la porte. Pour finir, le gameplay a été revu pour ne plus perdre de vie en chutant de trop haut. À la place, les joueurs seront tout simplement ralentis momentanément.

N'oubliez pas qu'un profil Quest Games Optimizer est disponible pour le jeu dans sa version Quest.

