PREVIEW Destiny 2 : Éclipse, nous avons pu découvrir Néomuna, les loadouts, le Build Crafting 2.0 et les Rangs de Gardien (hands-off)

En plus d'avoir eu la chance de voir en avance le ViDoc de Destiny 2 : Éclipse, l'évènement virtuel organisé par Bungie en présence de membres du studio nous a permis de visionner en direct du gameplay issu d'une build de développement et donc de découvrir avant l'heure certains lieux de Néomuna ainsi que les principales fonctionnalités inédites qui seront ajoutées pour tous les joueurs. Nous allons donc partager avec vous ce que nous avons appris, avec quelques captures d'écran provenant d'une vidéo qui nous a été fournie.

Intervenants Carlos Ascencio - Directeur de la communication

Joe Blackburn - Directeur du jeu

Catarina Macedo - Cheffe de projet

Andrew Hopps - Responsable de la campagne

Rodney Thompson - Responsable de la conception

Tyson Green - Directeur de la création

Xavier Durand-Hollis - Responsable de la conception

Tyler Hillis - Responsable des tests

Découverte de Néomuna et du Filobscur





Pour contextualiser la phase de jeu vue, il s'agissait de la première mission de la campagne dans la ville neptunienne, le Gardien (un Chasseur) découvrant les lieux assiégés par la Légion de l'Ombre. Nous n'en dirons pas plus pour ne pas vous gâcher la découverte, mais sachez juste que nous avons assisté à deux cinématiques bien classes ! Ce que nous pouvons vous révéler en revanche, c'est que les fils de Filobscur sont visibles tout autour de nous et un peu partout dans cette ville. Ce que nous appellerons une source de Filobscur permet également de temporairement manier ce pouvoir lors de cette mission, qui va sinon s'acquérir avec le temps au fil de la campagne, à nouveau jouable et rejouable en mode Légendaire comme dans La Reine Sorcière. Et contrairement à la Stase, son obtention devrait être plus dynamique et simple, sans tout le grind pour obtenir les divers Aspects et Fragments dont nous pourrons mieux choisir l'ordre d'obtention, l'équipe ayant tiré les leçons du passé. LE point fort que nous avons pu observer concerne les déplacements à l'aide du grappin, qui semblent fluidifier énormément le contrôle de zone, avec des successions de coups vraiment dynamiques une fois le Super activé.

Néomuna est comparable au Monde du Trône et Europe.

Les composants dorsaux de certains Cabals se faisant tuer tombent eux au sol avec le même effet que les éléments résonnants du Raid Serment du Disciple avec cette couleur orangée si caractéristique. En tirant dessus, un effet de racine apparaît suivi d'une explosion. Autre nouveauté, nos ennemis peuvent posséder des boucliers de Filobscur, ne nécessitant pas la Doctrine pour être brisés. Les fresques murales que nous pourrons voir en nous baladant participeront de leur côté à la narration environnementale servant à nous conter l'histoire des habitants, que nous croiserons sous forme virtuelle. Quant aux Tourmenteurs, ils disposeront de plusieurs tiers plus ou moins résistants.

Si nous ne pouvons pas dévoiler de visuel de la Carte céleste, il nous est au moins possible de vous confirmer qu'Éternité est toujours là ainsi que toutes les destinations actuelles. Quant à Néomuna, un seul point de téléportation rapide était visible à l'écran, à l'instar du Monde du Trône, mais nous n'avons pas vu l'ensemble de la carte. Au moins trois Secteurs oubliés, un Assaut et une grosse activité à 6 joueurs seront également au programme. En termes de taille, la destination est d'ailleurs comparable à la dimension de Savathûn et Europe, avec ce que les développeurs appellent trois bulles publiques et tout un tas de zones privées dans le cadre des quêtes, etc.

Nous avons ensuite pu voir du gameplay en free roaming (se balader dans la zone), notamment sur un Passereau avec l'apparition du « chargement » à l'écran durant un court laps de temps. L'occasion de voir se déclencher ce qui s'apparente à un évènement public appelé Disrupt Hack Attempt, dont l'objectif demandait de détruire trois ancres, avec une plateforme ressemblant à celles qui se trouvaient dans l'activité Surcharge de la Saison du Symbiote, donc sans doute en lien avec les Vex, qui combattent les Foule-nuages depuis de nombreuses années. Il a de plus été qualifié de Protocol Intensification 2.0 ! Autre détail intéressant, une sorte de radio diffuse des messages audio faisant office de news pour les habitants de la ville. Certaines zones seront sinon plus dangereuses que d'autres, les développeurs s'étant inspirés du Léviathan de la Saison des Tourments pour proposer un défi accru. Des points d'attache en plein ciel permettront d'utiliser le grappin directement avec le Filobscur sans devoir attendre qu'il se recharge, qui sera utilisable dans toutes les destinations du jeu si cela n'était pas clair. Enfin, nous avons pu voir une zone disposant d'un accès au Coffre, au Postier et à un nouveau Vendeur, qui est cette fois directement dans la destination contrairement à l'Enclave.

L'intégration des loadouts et le Build Crafting 2.0





Depuis l'onglet dédié à notre Gardien, nous pourrons naviguer vers la droite et la gauche pour y trouver deux menus inédits, celui du bas étant toujours lié aux Vaisseaux, Passereaux, etc., le but étant de rendre la création de builds aussi naturelle que possible, ainsi que leur partage via une seule capture d'écran. Sur la droite donc, nous trouverons la partie Personnalisation de mods, permettant de visualiser en un coup d'œil notre équipement actuel (armes et armures en passant d'une catégorie à l'autre via R1 ou L1) avec tous les mods ou perks associés, via une interface s'inspirant de la transmogrification (gestionnaire d'apparence), qui affiche les statistiques, la Doctrine équipée, l'Artéfact saisonnier et notre Puissance. À ce sujet, l'affichage y sera bien clair, montrant le niveau de base et ceux bonus en dessous du total, sans avoir besoin de passer le curseur dessus. Tout ce qu'il est possible de faire depuis l'onglet principal sera aussi réalisable ici. Les trois types de mods pour faire face aux Champions seront également affichés très clairement, tandis que leurs descriptions ont été revues pour bien afficher les mots clés de chaque Doctrine. L'Artéfact ne sera sinon plus lié aux mods d'armure, mais donnera uniquement accès à des perks actives une fois débloquées. Par exemple, en ayant acquis « fusil à impulsion anti-barrière », cela l'activera automatiquement en équipant ce type d'arme !

Appuyer sur la flèche gauche fera donc apparaître la liste de nos loadouts, jusqu'à 10 pouvant être créés à la fois si nous en croyons les emplacements vacants, avec des icônes de couleur représentant les Doctrines et activités pour s'y retrouver aisément, en plus de noms simples (alpha, bêta... PvE, PvP...). Une fonction de preview permettra même un affichage détaillé de celui sélectionné. Mieux encore, les armes et armures enregistrées dans un loadout seront équipées même depuis le Coffre, mais il faudra toutefois avoir des emplacements libres sur soi. L'équipe est consciente du souci que cela peut représenter, mais n'a pas d'autre solution pour le moment. DIM a donc encore de beaux jours devant lui ! La Doctrine, ses Fragments et Aspects seront aussi sauvegardés et intervertis de cette manière, de même pour les Ornements et Revêtements. Bref, un vrai jeu d'enfant ! Évidemment, changer de loadout sera permis à tout moment, sauf lors des activités de haut niveau bloquant l'équipement, comme actuellement.

Les Rangs de Gardien en fil conducteur





Légère nouveauté que vous constaterez immédiatement en étant en orbite, en plus de pouvoir ouvrir la Carte céleste, un nouveau raccourci permettra d'accéder à l'onglet Journey, qui remplaçant celui des Triomphes et servant à refléter notre parcours en tant que Gardien. Ce nouveau système de rang est là pour donner un but aux joueurs, une structure se décomposant en 11 paliers, le plus élevé nécessitant par exemple de prendre part à des Raids en Maîtrise et Nuits Noires Grand-Maître.

Destiny 2 : Éclipse est bien parti pour proposer un véritable vent de fraîcheur au gameplay.

Les Titres et Triomphes seront accessibles via la droite de l'interface, avec juste en dessous les défis saisonniers et même les objectifs de quête marqués. En clair, tout sera centralisé. Chaque rang nous proposera une série d'objectifs à compléter, comme terminer la mission hebdomadaire de la campagne d'Éclipse. Ce système bloquera d'ailleurs certains éléments comme le nombre de loadouts disponibles aux nouveaux joueurs, afin d'éviter qu'ils soient perdus. Si vous avez déjà complété la campagne Nouvelle Lumière, les cinq premiers seront déjà complétés, car simplement là pour faire découvrir les bases. Le rang 7 et les suivants sont dits « avancés » et réinitialisés chaque saison, demandant ensuite de maîtriser le nouveau contenu ajouté. De cette manière, les joueurs sauront immédiatement à qui ils ont affaire. Il ne faut donc pas voir cela comme un grind supplémentaire, cela devrait se faire naturellement. En revanche, en dehors de ce système, l'expérience pour les nouveaux joueurs restera sensiblement la même en termes de contenu.

Nos premières impressions : Vivement ! De ce que nous avons vu, Destiny 2 : Éclipse est bien parti pour proposer un véritable vent de fraîcheur au gameplay tout en apportant des améliorations plus que bienvenues nous facilitant la vie, avec une campagne ultra prometteuse sur le papier, bénéficiant d'un soin toujours aussi important pour ses cinématiques. Nous ne pouvons donc qu'être excité à l'idée de découvrir tout cela par nous-mêmes manette en mains à compter du 28 février.

