Prince of Persia: Sands of Time Remake, deux premières images en fuite, et elles sont surprenantes

Un gros jeu qui ne fuite pas avant son annonce, c'est rare, et quand il s'agit d'un projet Ubisoft, ça l'est encore plus. La rumeur autour d'un remake d'un ou plusieurs jeux Prince of Persia persiste depuis plusieurs semaines, et a notamment été appuyée par Jason Schreier de Bloomberg, mais voilà qu'un inévitable leak vient d'avoir lieu.



C'est sur la version russe de Uplay que des internautes ont découvert des bannières pour un certain Prince of Persia: Sands of Time Remake, qui sera donc une édition modernisée du jeu culte de 2003. Il arborera une étonnante direction artistique presque cartoon, loin du photoréalisme pourtant visé par les derniers jeux de la série : un rappel au reboot cel-shadé de 2008 ?

Reste tout de même à voir si le titre aura l'envergure d'un AAA, et s'il sera accompagné d'autres épisodes comme L'Âme du Guerrier ou Les Deux Royaumes dans une compilation plus large. Dans tous les cas, les doutes quant à cette annonce sont désormais quasiment nuls, alors que la dernière image teaser de l'Ubisoft Forward, qui aura lieu ce soir à 21h, comporte une référence directe à Prince of Persia : Les Sables du Temps en haut à gauche.

Rendez-vous ce soir pour tout savoir sur ce sujet.

