Prince of Persia Remake listé par un revendeur guatémaltèque, Jason Schreier le confirme à demi-mot

La rumeur d'un nouveau Prince of Persia persiste depuis des années, et c'est normal : les fans veulent retrouver la licence abandonnée depuis Prince of Persia : Les Sables Oubliés (disponible sur Amazon). Et si le sujet revient sur la table, c'est qu'une nouvelle piste vient de raviver l'espoir des joueurs. Elle vient du Guatemala, où la boutique Max.com a un temps listé un certain Prince of Persia Remake sur PS4 et Switch pour novembre 2020, avant de retirer la fiche produit de ses serveurs.

Hey psss...



Prince of Persia REMAKE listings have appeared online.



For now the game is listed for Nintendo Switch and PS4 with an estimate release date of November 2020.



• https://t.co/9EyyVmZ13K pic.twitter.com/Q9lGARf4Hl — ???? Ken Xyro (@KenXyro) August 19, 2020

Jusque là, rien de transcendant : les magasins obscurs et méconnus qui listent des jeux fantaisistes, nous en avons vu passer plus d'un. Mais ça, c'était sans compter sur la validation de Saint Jason Schreier. Le journaliste le mieux renseigné (et pas le moins bavard du milieu) a d'abord posté un message partageant l'information et indiquant que « les revendeurs de jeux vidéo adorent divulguer les annonces surprises d'Ubisoft ». Simple boutade ? Pas si sûr, car il a ensuite déclaré que le message de Robert Serrano, insider pas toujours dans les bons coups annonçant lui qu'il s'agissait sûrement d'une erreur, allait mal vieillir. Autrement dit, Jason Schreier pense que ce remake de Prince of Persia premier du nom est bien une réalité !

This tweet won't age well lol — Jason Schreier (@jasonschreier) August 19, 2020

Ubisoft prépare-t-il vraiment un remake à gros budget de Prince of Persia pour aussi tôt que novembre 2020 ? Si c'est le cas, sortira-t-il aussi sur PS5 et Xbox Series X ? Un Ubisoft Forward doit pour mémoire se tenir en septembre, nous en saurons peut-être plus à ce moment-là, à moins que la surprise n'ait été gardée pour la gamescom Opening Night Live de la fin du mois.

Lire aussi : Prince of Persia: Redemption, un vrai jeu abandonné découvert... avec une vidéo YouTube de 2012 !