Prince of Persia: Redemption, un vrai jeu abandonné découvert... avec une vidéo YouTube de 2012 !

La saga principale Prince of Persia est au point mort depuis maintenant dix ans et la sortie de Les Sables Oubliés. Les rumeurs autour d'un retour de la franchise vont bon train, mais Ubisoft n'a pourtant jamais donné de signe concret qui irait dans ce sens.

Il se pourrait cependant que, en off, l'éditeur ait démarré le développement d'une suite. En 2012 déjà, un mystérieux Prince of Persia Zero avait fait parler de lui avec une image, mais n'avait jamais été jusqu'à une annonce publique. L'histoire du jour est encore plus inattendue, et va faire naître bien des fantasmes chez les fans. Des internautes ont découvert ce qui semble être une vidéo de gameplay d'un projet abandonné sur YouTube. Simplement nommée Prince of Persia Redemption, elle a été uploadée par un certain PositiveLauncher en... 2012.

Elle était restée sur la plateforme dans l'indifférence totale depuis, la personne derrière sa diffusion n'ayant visiblement pas cherché à ce qu'elle se propage. Elle montre un passage de trois minutes d'un jeu à priori développé par Ubisoft Montréal, avec un prince aux cheveux courts, des combats chorégraphiés déjà bien rôdés et un héros qui virevolte sur des plateformes en pleine destruction par une créature géante. Le logo de Prince of Persia: Redemption apparaît enfin, suivi de celui de FoxTeam, dont nous ignorons la signification.

Wow - haven't seen this in ages. Amazing work from animation director Khai Nguyen (For Honor) and team. This target game footage (pre-rendered game pitch) inspired our own pitch for Assassin's Creed 3 as they did such a great job making it look like real gameplay. https://t.co/U9cy7v4fNp — Jonathan Cooper (@GameAnim) May 6, 2020

Anyway here's the Assassin's Creed 3 target footage I mentioned earlier. There are quite a few others out in the wild. Such a great way to pitch a project and rally the team around an idea: https://t.co/RJiwBa8LRc https://t.co/kK2q7EhkbW — Jonathan Cooper (@GameAnim) May 6, 2020

Nous ne saurons probablement jamais comment une telle vidéo a pu passer sous les radars pendant huit ans, mais sa nature a vite été expliquée sur la Toile. Jonathan Cooper, animateur passé par Ubisoft, a révélé qu'il s'agissait d'une démo technique réalisée Khai Nguyen et son équipe chez Ubisoft Montréal. Nous n'avons en réalité pas à faire à du gameplay, mais à une cinématique conceptuelle, qui a inspiré les développeurs d'Assassin's Creed III pour pitcher l'expérience à l'éditeur. Prince of Persia: Redemption n'est donc visiblement jamais allé au-delà de cette séquence pré-enregistrée et non jouable, mais les fans de la licence apprécieront de voir un peu de contenu inédit autour de la franchise, en attendant quelque chose de plus concret.