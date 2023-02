Reconditionné : s'équiper pour moins cher, toute l'année

Pour trouver un gadget ou un smartphone encore en bon état sans devoir payer le prix du neuf, il y a la possibilité du marché de l'occasion, avec le risque de tomber sur un appareil abîmé (ce qui ne se voit pas forcément au premier regard), ou bien l'opportunité des produits reconditionnés.

Ceux-ci font l'objet d'une remise en état avant d'être proposés de nouveau à la vente sur des plateformes dédiées et cela peut permettre d'éviter les mauvaises surprises. Sur un smartphone ou une montre connectée, cela peut passer par l'écran (bris, rayures), les connectiques et boutons (usure, connecteur forcé) ou la batterie (autonomie raccourcie en fin de cycle).

Des produits moins chers, mais aussi sûrs





Pour éviter les déconvenues, passer par une plateforme, comme le géant français Back Market qui propose un choix large variant selon les arrivages des vendeurs, peut apporter la tranquillité d'esprit sans faire mal au porte-monnaie.

Des smartphones aux écouteurs sans fil en passant par les consoles de jeux ou les PC portables, de nombreux produits et gadgets sont proposés après être passés par une série de tests et de vérifications.

Un produit encore récent comme la montre connectée Apple Watch 7 peut ainsi avoir une seconde vie en reconditionné à un tarif plus doux que le neuf et avec une garantie de 12 mois pour se protéger, ce qui fait une autre différence avec un produit d'occasion.

Les différences de prix se joueront ensuite sur l'état général et la plus ou moins grande nouveauté des produits, ainsi que sur la demande, les produits d'Apple étant encore souvent les plus demandés.

Une boucle vertueuse





Il y a plusieurs intérêts à passer au reconditionné. L'allongement de la durée de vie des produits fabriqués réduit leur impact environnemental et les émissions de gaz à effet de serre associées en prolongeant leur temps d'usage plutôt que de les jeter alors qu'ils sont encore fonctionnels.

À long terme, cela pourra limiter la consommation des ressources de la planète en étirant l'usage des appareils électroniques sans avoir à en fabriquer de nouveaux. En outre, le volume des déchets électroniques, difficiles à recycler, sera moins important en modifiant les habitudes de consommation... et surtout de surconsommation.

La filière du reconditionné est aussi créatrice d'emplois et peut faciliter à la fois la réutilisation des produits et leur recyclage pour ceux qui ne peuvent être remis sur le marché, évitant l'accumulation d'appareils électroniques inutilisés.