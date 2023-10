Project Mist : monstres gigantesques et monde ouvert pour ce nouveau jeu de survie horrifique

Les amateurs de jeux de survie ne savent souvent plus où donner de la tête tant les titres du genre sont nombreux, surtout sur PC. Alors pour sortir du lot, il faut être original. Sur le papier, le Project Mist d'Awaken Realms et Chicken Launcher reste classique, et pourtant, la première bande-annonce sait attiser la curiosité :

Project Mist nous emmènera sur une mystérieuse île, à explorer en monde ouvert. Le but sera de survivre en construisant une base, des pièges, des engins de siège, sans oublier d'améliorer son équipement et son Gravity Gun. La particularité du jeu, c'est qu'il demandera d'affronter des créatures énormes et cauchemardesques, qui auraient parfaitement leur place dans un roman de H.P. Lovecraft ou de la nouvelle Brume de Stephen King, dont le jeu s'inspire peut-être. Cependant, Project Mist ne compte visiblement pas proposer de scénario ou de quêtes, seulement des secrets à découvrir sur l'île et une pure expérience de survie libre en open world.

Project Mist n'a pas encore de date de sortie, il est seulement prévu sur PC via Steam pour le moment. En attendant, vous pouvez retrouver la nouvelle Brume de Stephen King à partir de 9,60 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.