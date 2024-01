Project C et D : Sam Barlow tease deux nouveaux jeux, les fans tremblent déjà

Sam Barlow est un concepteur très apprécié des joueurs. Depuis son départ de Climax Studios, il a sorti Her Story, Telling Lies et Immortality, des jeux narratifs en FMV très bien reçus par la critique. Et avant cela, il avait notamment conçu et scénarisé Silent Hill: Origins et Shattered Memories, là encore très apprécié par les amateurs d'horreur.

Visiblement, Sam Barlow veut revenir du côté de l'horreur. Avec son studio Half Mermaid, il vient de mettre en ligne sur Steam les pages de Project C et Project D, deux titres horrifiques, mais encore bien mystérieux. Les résumés sont partiellement cachés pour laisser planer le doute, mais Project C sera un thriller FMV d'horreur et de science-fiction avec un personnage principal féminin et des thèmes cyberpunk, selon les tags inscrits. Un jeu cinématographique avec quelque chose d'inédit dans un jeu vidéo.

Concernant Project D, ce sera un thriller d'horreur psychologique et de survie solo à la troisième personne avec une héroïne, une structure non-linéaire et des mécaniques de metroidvania, toujours selon les tags du jeu. Un survival-horror visiblement plus classique, qui se déroulera en 1983, il est déjà fait mention d'une infirmière et d'un cauchemar.

La chasse aux indices est désormais lancée, des images des deux projets de Half Mermaid sont à découvrir sur la seconde page. Le dernier jeu en date de Sam Barlow, Immortality, sort d'ailleurs aujourd'hui sur PlayStation 5.