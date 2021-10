Propnight : un jeu de prop hunt horrifique annoncé en vidéo

Vous connaissez sans doute déjà le genre du prop hunt, introduit via des modes dans divers jeux. Il s'agit de se transformer en un objet du décor et de se cacher dans l'environnement tandis qu'une autre équipe doit vous trouver avant la fin du temps imparti. Un cache-cache vidéoludique qui va revenir avec Propnight, édité par MyTona et développé par Fntastic.

Oui, les studios derrière The Day Before ont conçu un autre titre et l'ont dévoilé en cette fin de semaine, au travers d'une courte bande-annonce à découvrir à la fin de celle dédiée à leur MMO de survie (vers 7:00). Les développeurs mélangent ici le prop hunt avec le multijoueur au gameplay asymétrique horrifique moderne (Dead by Daylight et compagnie). Un groupe de quatre survivants doit se transformer en objet pour se cacher et réparer des Propmachines, tandis qu'un tueur doit les traquer et les tuer, un principe simple couplé à une physique amusante qui devrait séduire les amateurs du genre.

Malheureusement, le titre ne sera pas disponible pour Halloween, la date de sortie de Propnight est fixée au 30 novembre 2021 sur PC. Une bêta publique sera organisée du 15 au 18 novembre afin d'essayer le titre avant son lancement. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.