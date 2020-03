PS3 : le système de messagerie dit adieu aux PS4 et PS Vita

Les regards des joueurs sont déjà tournés vers la PS5, alors la PS3 semble désormais appartenir à un passé lointain. Pourtant, la console est encore tout à fait fonctionnelle sur bien des plans, y compris celui de la messagerie instantanée.

Sony Interactive Entertainment vient malheureusement d'annoncer du changement pour les messages sur PlayStation 3. À compter du 30 juin 2020, il ne sera plus possible d'en envoyer depuis la PS3 vers les PS4 et PS Vita, ni de faire le chemin inverse, en transmettant des textes écrits des consoles modernes vers l'ancienne. En revanche, la communication entre utilisateurs de la machine restera active jusqu'à nouvel ordre.

À cette même date, les alertes concernant l'écosystème PS3 ne seront également plus transmises via les applications mobiles PlayStation App et PlayStation Messages. La PlayStation 3 fêtera après tout ses quatorze ans cette année, il n'est donc pas étonnant de voir des fonctionnalités du genre supprimées.