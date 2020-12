PS5 : une nouvelle fonctionnalité pour ne plus vous tromper entre les versions PS5 et PS4 des jeux cross-gen

Les Xbox Series X et S ont le Smart Delivery, qui vous permet de jouer à la meilleure version de vos jeux favoris sans vous prendre la tête. Mais sur PS5, où de nombreux titres PS4 bénéficient tout de même d'une upgrade next-gen gratuite, il est plus facile de s'y perdre, alors que les versions PS4 rétrocompatibles et les versions PS5 se confondent parfois.

Il y a certes des indicateurs sur le PlayStation Store pour les différencier, et la version est clairement renseignée dans les informations de chaque logiciel téléchargé, mais une fois sur le menu principal, rien ne nous indique directement quelle édition nous avons sous les yeux. Quand les deux versions d'un jeu cross-gen sont installées, il faut ainsi choisir laquelle nous voulons lancer par défaut, en cochant une ligne dans les paramètres de l'application, affichée une seule fois sur l'écran principal.

C'est par le biais d'une mise à jour discrète que Sony Interactive Entertainment a enfin trouvé une petite parade pour éviter que les joueurs ne démarrent la mauvaise : désormais, quand vous lancez un jeu PS4 alors que vous avez aussi l'édition PS5 d'installée, un message l'indiquera, et vous proposera de basculer vers l'édition next-gen.

Ce n'est pas grand-chose, mais cela devrait éviter certaines confusions, certains joueurs s'étant plaint d'avoir joué à leur insu à un jeu PS4 rétrocompatible alors qu'ils pensaient bien être sur un jeu PS5. Le plus simple reste bien évidemment d'avoir uniquement votre version de prédilection d'installée pour ne pas connaître ce genre d'erreur. La PlayStation 5 n'est actuellement pas disponible à la vente faute de stocks, au contraire de ses jeux et accessoires.

