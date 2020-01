PS5 : pourquoi le logo est similaire à la PS4 ? Le président Jim Ryan répond

Le logo de la PS5 fait actuellement couler beaucoup d'encre... Et pour cause, il vient d’être officialisé, cartonne sur Instagram, et ressemble à celui de la PS4. De la fainéantise ? Forcément, la communauté s'amuse beaucoup à troller le géant japonais sur les réseaux.

Vous vous attendiez à autre chose ? Le président de Sony Interactive Entertainment prend la parole chez nos amis de Business Insider pour mettre les choses au clair.

Ce logo est réfléchi et a donc été conçu pour ne pas perturber le consommateur. Ni plus, ni moins... Et concernant les vraies grosses nouveautés ? Nous sommes dans l'attente.