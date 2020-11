PS5 : la prise en charge de la 8K seulement après le lancement, pas de 1440p natif et les Blu-ray 3D seront incompatibles

La PS5 sera compatible 8K, et ce n'est pas une surprise : c'est marqué sur la boîte. Cette fonctionnalité ne devrait que concerner que peu de monde durant les premières années, alors que beaucoup de jeux ont déjà du mal à tirer vers la 4K, et que de nombreux joueurs ne sont pas encore équipés d'écrans Ultra HD. Et dans tous les cas, la 8K ne sera pas disponible au lancement.

Sony Interactive Entertainment a fait le point à ce sujet via une FAQ sur le PlayStation Blog, l'occasion de nous apprendre qu'il faudra attendre une future mise à jour pour afficher du contenu 8K. Services de vidéo à la demande, Blu-ray et éventuellement jeux vidéo pourraient alors être affichés avec cette résolution encore futuriste.

La PS5 nécessite-t-elle un téléviseur 4K ? Quelles sont les résolutions prises en charge ? Non, la console PS5 ne nécessite pas un téléviseur 4K. Les résolutions prises en charge sont les suivantes : 720p, 1080i, 1080p et 2160p. La PS5 peut afficher des résolutions allant jusqu’à 2160p (4K UHD) avec un téléviseur 4K. À sa sortie, la PS5 pourra être connectée à des écrans 8K. Via une prochaine mise à jour du logiciel système, elle pourra afficher des résolutions allant jusqu’à la 8K sur les logiciels compatibles lors que le contenu sera disponible.

La technologie étant très peu répandue, que ce soit via le Blu-ray ou les SVOD, ce patch pourrait mettre des mois voire des années à arriver, mais tous les possesseurs de PS5 pourront en profiter. En revanche, le constructeur en a profité pour glisser une mauvaise nouvelle, à savoir que les Blu-ray 3D ne seront pas pris en charge sur PlayStation 5.



La PS5 prend-elle en charge les films Blu-ray 3D ? Non, la sortie stéréoscopique 3D n'est pas prise en charge sur PS5.

Amis cinéphiles, pensez donc à conserver votre PS4 ou vos lecteurs Blu-ray dans un coin, car ils ne sont pas prêts de devenir obsolètes. Dernier point, SIE a aussi confirmé à IGN que le 1440p ne serait pas supporté nativement par la console. Cette résolution intermédiaire entre le 1080p et le 4K sera donc zappée, et le contenu sera probablement étirée à partir du 1080p sur les écrans de cette résolution, pour un rendu forcément peu optimal. La PS5 est actuellement non disponible en précommande faute de stock, au contraire de ses jeux et accessoires.

