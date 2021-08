The Touryst : le jeu d'aventure annoncé sur PS4 et PS5 avec de la 8K

Près de deux ans après sa sortie sur Nintendo Switch, et un an après son lancement sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, The Touryst va enfin débarquer sur PlayStation 4 et PS5. Le titre sortira le mois prochain sur les deux consoles de salon de Sony, et une nouvelle bande-annonce est déjà disponible :

Sur PS4, The Touryst tournera en 1080p et à 60 fps, mais c'est bien sur PlayStation 5 que le titre de Shin’en Multimedia en mettra plein la vue, avec de la 4K à 120 fps ou de la 8K à 60 fps grâce au supersampling. Il faut dire que le jeu s'y prête bien grâce à ces graphismes en voxels colorés. Sa date de sortie est fixée au 9 septembre 2021 sur les deux consoles.

Si vous ne connaissez pas The Touryst, il s'agit d'un jeu d'aventure qui nous emmène aux Monument Islands pour s'adonner à tout un tas d'activité, et surtout découvrir ce que cachent les mystérieux anciens monuments de l'île. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.