PS5 Pro : nos photos de la 30th Anniversary Collection, elle est sublime

Nous venons de vous montrer la PS5 Pro face à la PS5 Slim, maintenant, nous avons le plaisir de vous exhiber le modèle collector et limité, la 30th Anniversary. En effet, c’est durant le Tokyo Game Show 2024 que nous avons pu voir cette machine à l’effigie de la toute première PS1. En effet, la belle arbore une jolie robe grisâtre, avec un numéro incrusté dans une tranchée.

De plus, si vous ne le savez, la boîte inclut une magnifique DualSense, une sublime manette Edge, une station de recharge, une boite pour ranger son pad, et magnifique petit câble. Bien évidemment, nous vous exposons le tout dans notre galerie en page deux de cet article et nous vous invitons à jeter un œil sur notre article : PlayStation 30th Anniversary Collection : Sony décline sa PS5 Pro et le reste de son écosystème, mais ne s'embête plus du support physique.

Vous la voulez ? Eh bien c’est un peu compliqué… En effet, les scalpers sont passés par là et vendent déjà la machine sur la Toile : PlayStation 30th Anniversary Collection : la fête est déjà gâchée...