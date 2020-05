PS5 : Sony reconfirme (encore) la sortie pour 2020 et rassure sur le développement des jeux

La crainte justifiée d’un report des consoles next-gen a été évoquée à plusieurs reprises, mais Sony Interactive Entertainment a toujours été rassurant sur le sujet. Fin mars, le constructeur expliquait que le COVID-19 n'avait pas impacté son planning, et quelques semaines plus tard, il maintient sa position.

Dans un texte accompagnant son dernier bilan financier, SIE explique ainsi que certains processus comme la qualification des employés manuels et les tests ont été rendus plus difficiles, mais que le planning n'a pas bougé. Oui, la PS5 est toujours prévue pour la fin d'année 2020 à cette heure. Le communiqué est même rassurant pour les jeux de la console, dont le développement avancerait aussi bien que prévu.

Bien qu'il y ait eu un léger impact sur la production de PS4 en raison de problèmes d'approvisionnement des composants, la demande à court terme est traitée avec les stocks actuels et les ventes se portent bien. Pour les ventes de logiciel de jeu en ligne, ainsi que les abonnements PS Plus et PlayStation Now (PS Now), les chiffres ont considérablement augmenté. Concernant le lancement de la PlayStation 5, bien que des facteurs tels que les employés travaillant à domicile et les restrictions sur les voyages internationaux ont présenté certains défis dans le cadre des processus de test et de qualification des lignes de production, le développement progresse avec un lancement de la console prévu pour la fin d’année 2020. À ce stade, aucun problème majeur n’a surgi dans le processus de développement de logiciels de jeux pour les studios propriétaires de Sony ou les studios de ses partenaires.