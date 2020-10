Pumpkin Jack : le jeu de plateforme à la MediEvil daté, il sera à l'heure pour Halloween

En février dernier, Nicolas Meyssonnier et Headup annonçaient en bonne et due forme Pumpkin Jack, un jeu de plateforme en 3D dans un univers fantastique gothique qui n'est pas sans rappeler la série de jeux MediEvil. Le titre s'est fait depuis très discret, mais comme prévu, il sortira en fin d'année 2020, peu avant Halloween.

Eh oui, la date de sortie de Pumpkin Jack est fixée au 23 octobre 2020 sur PC (Steam, GOG.com et Epic Games Store), Xbox One et Nintendo Switch. Malheureusement, les studios ne donnent aucune information concernant la sortie du jeu sur PlayStation 4, a-t-elle été simplement repoussée, ou carrément annulée ? C'est le mystère...

En attendant de retrouver Pumpkin Jack dans deux semaines sur ordinateurs et les consoles de Microsoft et Nintendo, vous pouvez découvrir une nouvelle bande-annonce ci-dessus.