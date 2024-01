Quake 6 : un nouvel épisode teasé lors de la révélation d'Indiana Jones et le Cercle Ancien ?

Ce jeudi, Bethesda et MachineGames ont enfin dévoilé en bonne et due forme Indiana Jones et le Cercle Ancien, un jeu d'action-aventure qui nous promet une sacrée virée à travers le monde digne des longs-métrages de Lucasfilm. Une longue présentation au sein des locaux de l'équipe de développement suédoise a été diffusée et un passage en particulier a attiré l'attention des joueurs, à retrouver vers 11:36 dans notre précédent article et dont voici une capture d'écran :

Oui, vous ne rêvez pas, sur le tableau blanc servant au développement et montrant à priori une idée d'énigme, nous y lisons distinctement « AKE 6 », avec en dessous un logo connu de bien des joueurs de FPS. Tout porte à croire, s'il ne s'agit pas d'une mauvaise blague, que MachineGames s'est servi de cette vidéo pour teaser son prochain jeu après Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui pourrait donc être Quake 6.

Et là, vous allez nous dire qu'il n'existe pas de cinquième épisode numéroté, mais Quake Champions pourrait bien être considéré comme tel en interne. MachineGames a déjà proposé des extensions pour les deux premiers jeux remastérisés avec Dimension of the Past et Dimension of the Machine pour Quake, et Call of the Machine pour Quake II, alors voir le studio aux commandes d'un épisode à part entière n'aurait rien de si surprenant. Si une QuakeCon 2024 a lieu l'été prochain, ce serait alors le moment idéal pour officialiser le projet.

Si vous souhaitez découvrir la licence, les différents épisodes sont vendus chez Gamesplanet sur PC à partir de 8,99 €, bénéficiant de mises à jour avec les contenus les plus récents.