Qui Veut Gagner des Millions ? : une bande-annonce de lancement sans Jean-Pierre Foucault partagée

Et si le jeu phare du second confinement en France était Qui Veut Gagner des Millions ? Le jeu de Microids et Appeal Studios est en tout cas sorti aujourd'hui, et même si le présentateur vedette Jean-Pierre Foucault (désormais remplacé par Camille Combal) pose fièrement sur la jaquette du jeu, il n'est pas présent sur le plateau in-game, ni dans la bande-annonce de lancement donc, dommage :

Il faut dire que Qui Veut Gagner des Millions ? devait s'adapter aux six pays dans lequel il est disponible, et il inclut pour rappel plus de 3 000 questions, dont 2 000 exclusives en fonction des pays. Le titre dispose de quatre jokers, de modes Normal et Enfants, un Battle Royale en ligne jusqu'à 100 joueurs et du multijoueur local en chacun pour soi, chacun son tour ou coopératif.

Qui Veut Gagner des Millions ?, édition 2020, est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter à 39,99 € sur Amazon.fr.