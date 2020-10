Qui Veut Gagner des Millions ? : le jeu présenté en détail avant sa sortie

Microids avait brièvement annoncé cet été son nouveau jeu Qui Veut Gagner des Millions ?, développé par Appeal Studios, mais l'éditeur est de retour cette semaine avec de plus amples informations concernant son titre basé sur le célèbre jeu télévisé anglais Who Wants to Be a Millionaire?.

Qui Veut Gagner des Millions ?, édition 2020, inclura ainsi les six plateaux de l'émission (Royaume-Uni, États-Unis, France, Espagne, Italie et Allemagne), avec au total plus de 3 000 questions, dont 2 000 exclusives par pays. Le principe ne change pas, il faudra répondre à 15 questions à la difficulté croissante pour gravir la Pyramide des Gains et remporter le million d'euros, avec des sujets variés sur l'histoire, le sport, la science, l'art ou encore la littérature. Bien évidemment, les joueurs pourront utiliser leurs jokers, à savoir l'Appel à un ami, le 50/50, l'Avis du public et le Swap, permettant de changer de question.

Qui Veut Gagner des Millions ? proposera deux modes de difficulté, Normal et Enfant avec des questions plus simples, ainsi que plusieurs modes de jeu :

Dans le mode « Chacun pour soi », 4 joueurs se défient sur une série de questions : que le meilleur gagne !

Dans le mode « Chacun son tour », jouez jusqu'à 10 et répondez les uns après les autres aux questions : le premier qui se trompe est éliminé !

Le mode « Coopératif » vous permet de jouer en équipe de 4 et de répondre aux questions en vous entraidant.

Chacun de ces modes est également disponible en version « Famille », avec des questions auxquelles tout le monde pourra répondre, des plus petits aux plus grands !

Enfin, sachez qu'un mode Battle Royale avec 99 adversaires sera également disponible. La date de sortie de Qui Veut Gagner des Millions ? est fixée au 29 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, vous pouvez le précommander contre 39,99 € sur Amazon.fr.