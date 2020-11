Razer dévoile le Book 13, un PC portable pas forcément pour les gamers

Razer s'est fait un nom avec des souris, casques et claviers pour gamers, et il propose également depuis plusieurs années des ordinateurs portables taillés pour le gaming dans sa gamme Blade. Mais le constructeur présente cette semaine le Book 13, un PC portable avant tout pensé pour la productivité, avec un format compact, un écran de 13,4 pouces, un processeur Intel Core de 11e génération et une puce graphique Intel Iris Xe.

Fin. Lisse. Mobile

Conçu pour la mobilité, le Razer Book 13 a été sculpté dans un seul bloc d'aluminium, ce qui le rend aussi agile que durable, puis anodisé avec une finition blanche mercury pour lui donner une touche de classe et une couche supplémentaire pour résister aux rayures. Le Razer Book 13 est un compagnon compact, pesant moins de 1,36kg (3 livres) et faisant seulement 15,3 mm d'épaisseur, il se déplace aisément d'un lieu à un autre. Le clavier est doté d'un rétroéclairage Razer Chroma RGB par touche qui peut être customisé pour mettre en évidence les touches essentielles ou pour ajouter une touche plus personnelle.

Les côtés du clavier sont équipés de deux haut-parleurs puissants, alimentés par la technologie smart amp et dotés de la technologie THX Spatial Audio pour un son riche et immersif à 360°. Le son THX Spatial Audio est aussi disponible via un casque branché sur le port 3,5 mm. Au centre et à l'avant se trouve un large pavé tactile en verre avec les drivers Windows Precision pour que chaque clic et chaque balayage soit fluide et précis.

Le pouvoir de produire

À l'intérieur du notebook ultra-compact de 13 pouces se trouve le dernier processeur Intel Core de 11e génération, jusqu'au Intel Core i7-1165G7 dans certains modèles, avec une vitesse d'horloge pouvant atteindre 4,7 GHz avec Intel Turbo Boost. Ce tout nouveau processeur est plus rapide et plus efficace que la précédente génération, permettant aux utilisateurs d'en faire plus sur de longues sessions de travail sans avoir à utiliser leur chargeur. Avec le nouveau processeur Intel Core arrive les nouveaux graphiques intégrés Iris Xe, capables de créer des mondes magnifiques et immersifs dans lesquels les utilisateurs en prendront plein les yeux. Pour que le PC portable ultrafin ne chauffe pas et reste silencieux en chargeant, le processeur est équipé d'une solution unique de vapor chamber cooling de Razer, qui réduit la chaleur ambiante et les émissions sonores.

Le Razer Book 13 est doté d'une mémoire pouvant atteindre 16 Go afin d'assurer un multitâche lourd, de gérer des projets denses basés sur la productivité et d'améliorer les performances des applications créatives. L'ultraportable 13 pouces est aussi équipé d'une capacité de stockage SSD ultra rapide pouvant atteindre 512 Go, permettant aux utilisateurs d'accéder rapidement à leurs programmes, fichiers et autres médias sans avoir à patienter.

Expérience Evo

Alors que tous les modèles de Razer Book 13 ont été conçus dans un souci de commodité et d'efficacité, les modèles tactiles seront basés sur la plateforme Intel Evo, ce qui en fera le choix absolu pour les utilisateurs. Les PC portables certifiés Intel Evo constituent l'élite des appareils mobiles qui se caractérisent par une technologie de sortie de veille instantanée pour reprendre le travail en moins d'une seconde, une réactivité constante de la batterie, pas moins de 9 heures d'autonomie réelle sur les modèles équipés d'écrans FHD pour tenir toute la journée, et 4 heures ou plus d'autonomie sur une charge de 30 minutes.

« Grâce à un soutien intensif en co-ingénierie et vérifiés pour être les meilleurs ordinateurs portables fins et légers, la plateforme Intel Evo place la barre plus haute en termes d'expériences que les utilisateurs attendent de leur ordinateur portable. » déclare Joshua Newman, vice president, Intel Client Computing Group and general manager of Mobile Innovation, Intel. « Les modèles vérifiés Intel Evo comme le Razer Book 13 sont conçus pour aider à supprimer les lags et la dépendance à la charge de la batterie – pour assurer des expériences exceptionnelles où que vous soyez. »

Écran bord à bord

Le Razer Book 13 dispose d'un écran 13,4'' calibré sur mesure avec le plus fin cadre du monde parmi tous les modèles de 13,4'' et un format 16:10 pour tirer pleinement parti des graphiques Intel Iris Xe. L'écran presque sans cadre est disponible en configuration Full HD+ non tactile et en configuration tactile UHD+, chacun calibré en usine pour couvrir 100 % de l'espace de couleur SRGB pour une expérience de visionnage vraiment remarquable. Les configurations tactiles du Razer Book 13 sont dotées du Gorilla Glass 6 avec un revêtement anti-reflet pour une durabilité et une visibilité accrues. Le haut de l'écran est équipé d'une webcam HD avec une matrice de 4 micros et l'intégration de Windows Hello pour un accès plus rapide et sécurisé ainsi qu'une vidéo d'une grande clarté pour les visioconférences ou les cours à distance.

Connectivité sans adaptateur

Les propriétaires du Razer Book 13 peuvent laisser leurs dongles à la maison, car l'ultraportable est doté de deux ports Thunderbolt 4 (USB-C), un port USB-A 3.2 Gen 2, un port 3.5mm et d'un port HDMI 2.0. En complément, l'ultraportable propose un emplacement pour carte MicroSD pour rapidement augmenter sa capacité de stockage ou transférer des fichiers depuis un appareil photo ou un téléphone. Le Razer Book 13 est équipé du la carte Wi-Fi sans fil Intel Wi-Fi 6 AX 201, avec le dernier protocole sans fil incluant le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1 pour une connectivité sans fil rapide et fiable.

Le tout nouveau Razer Book 13 combine style et substance pour offrir aux utilisateurs un ultraportable vraiment unique qui réimagine ce que peut être un portable dédié à la productivité tout en restant portable, puissant et pratique.