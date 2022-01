Razer dévoile des produits avec Hello Kitty et ses amis

Hello Kitty est un personnage très populaire chez les enfants et Razer est un incontournable des périphériques pour gamers. Rien ne semble lier les deux entités, et pourtant, elles viennent d'annoncer un partenariat avec des produits conçus par Razer aux couleurs de Hello Kitty, la petite chatte rose.

Plus précisément, il s'agit d'un partenariat avec Sanrio, la compagnie japonaise qui gère Hello Kitty, mais également ses amis Kuromi, Keroppi ou encore My Melody. Razer évolue en terrain connu, il a déjà sorti une première collaboration avec uniquement Hello Kitty qui a cartonné en Chine, mais cette nouvelle collection avec les autres personnages concerne le monde entier, avec de nombreux produits :

Razer Kraken BT Kitty – Hello Kitty and Friends Edition Pour être entendu de tous, les utilisateurs arboreront le casque Razer Kraken BT Kitty – Hello Kitty and Friends Edition et son petit nœud rose. Ce casque sans fil est alimenté par Razer Chroma RGB qui permet d’irradier la pièce de mignonnerie d’une lumière qui s’adapte à ce qu’il se passe à l’écran. Prix de vente conseillé : 119,99 € Razer Iskur X – Hello Kitty and Friends Edition La chaise gaming Razer Iskur X – Hello Kitty and Friends Edition offrira un soutien optimal aux joueurs afin de relever tous les défis dans une forme olympique avec Hello Kitty and Friends à leurs côtés. Prix de vente conseillé : 499 $ Razer Lumbar Cushion – Hello Kitty and Friends Edition Le coussin lombaire Razer Lumbar Cushion – Hello Kitty and Friends Edition contient une mousse à mémoire de forme ainsi qu’un tissu doux et velouté. Il assure un confort optimal pour les joueurs et les amoureux d'Hello Kitty tout au long de la journée. Prix de vente conseillé : 59,99 € Razer DeathAdder Essential + Razer Goliathus Medium Bundle – Hello Kitty and Friends Edition (Sortie prévue en mars 2022) Inspiré par les liens d’amitié entre Hello Kitty et ses amis, la souris Razer DeathAdder Essential, associés au réactif tapis Razer Goliathus Medium, seront les compagnons idéaux pour de longues sessions de jeu. Prix de vente conseillé : 59,99 €

Comme vous pouvez le voir, le coussin lombaire, le casque et le tapis de souris sont déjà disponibles, le pack avec la souris et le tapis arrivera en mars prochain. Vous pouvez retrouver des photos des différents produits sur la page suivante.