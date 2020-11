Red Dead Redemption: The Outlaws Collection, une compilation des deux jeux aperçue sur Amazon, mais c'est sans doute un fake

Depuis quelques heures, des visuels tournent sur la Toile, montrant Red Dead Redemption: The Outlaws Collection en précommande via Amazon.com sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X et S et Xbox One. La description de ces images indiquent qu'il s'agit d'une compilation avec Red Dead Redemption 2 et un remake du premier volet sur les anciennes et nouvelles consoles de Sony et Microsoft, mais c'est sans doute un bien joli fake.

Déjà, il n'y a que des images, aperçues d'abord sur Reddit et rien ne redirige vers la source, aucun lien vers Amazon.com n'est donné. Mais surtout, Zack Zwiezen, journaliste chez Kotaku, a prouvé par a + b qu'il s'agissait d'un montage en mettant en lumière plusieurs éléments qui sonnent faux, à commencer par la jaquette. Il s'agit d'un montage avec des images en .PNG d'Arthur Morgan et John Marston facilement trouvables sur Google. Le petit malin derrière le montage a ensuite grossièrement repris le soleil jaune et les cavaliers d'un visuel officiel de Red Dead Redemption 2, avec d'ailleurs une erreur compositing laissant apparaître des arbres jaunes, invisibles normalement. Une autre erreur évidente est présente sur la page même du produit, avec une date de sortie fixée au 31 décembre 2021 (un placement commun quand un titre n'a pas de date précise) mais la date de retour pour remboursement est quant à elle fixée au 31 janvier 2021, soit avant la sortie du produit. Clairement un détail que le monteur a oublié de corriger.

Vous l'aurez compris, comme il fallait s'en douter quand c'est trop beau pour être vrai, cette Red Dead Redemption: The Outlaws Collection n'existe sans doute pas, mais de nombreux fans ont déjà exprimé leur intérêt de mettre les mains sur une telle compilation, reste à savoir si Rockstar sera à leur écoute. Difficile d'imaginer que Red Dead Redemption 2 et son mode Online n'arrivent pas sur PS5 et Xbox Series X et S, même GTA V va être porté sur la dernière console de Sony, mais un remake du premier Red Dead Redemption est déjà un peu moins probable. Vous pouvez acheter Red Dead Redemption 2 à 18,72 € sur Amazon.fr.

