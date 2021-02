The Music of Red Dead Redemption 2: The Housebuilding EP, 5 titres de l'épilogue disponibles en vinyle et en streaming

Rockstar aime les musiques de son dernier jeu en date avec des cowboys, et il a raison. Le studio a déjà sorti les bandes originales The Music of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack et The Music of Red Dead Redemption 2: Original Score, cette dernière comprenant des musiques d'ambiance.

Mais le studio est de retour cette semaine avec The Music of Red Dead Redemption 2: The Housebuilding EP, comprenant cinq musiques composées par David Ferguson et Matt Sweeney. Ces pistes, vous les entendez dans l'épilogue du jeu, et elles sont à retrouver sur les plateformes de streaming (Spotify, Apple Music, etc.), en téléchargement sur iTunes, mais aussi en vinyle, dans une édition limitée avec un disque à l'effet bleu ciel très sympathique, vendue 17,99 € sur la boutique de Rockstar ou 17,98 $ chez Lakeshore Records.

Rockstar propose par ailleurs de gagner quelques exemplaires de ce vinyle avec un tirage au sort réservé aux membres du Social Club, c'est à retrouver ici jusqu'au 18 février prochain. The Music of Red Dead Redemption 2: Original Soundtrack est quant à elle affichée à 44,35 € à la Fnac.