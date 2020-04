Resident Evil 3 : un mod transforme les zombies en dinosaures, ambiance Dino Crisis

Resident Evil 3 a débarqué sur ordinateurs et consoles au début du mois, et bien évidemment, les joueurs sur PC se sont empressés de réaliser des mods pour modifier plus ou moins l'expérience de jeu. C'est le cas de Dino Evil 3, qui sent bon l'esprit de Dino Crisis, autre franchise conçue par Shinji Mikami chez Capcom.

Si Resident Evil 2 avait déjà eu droit à un mode pour rajouter des tenues inspirées de Dino Crisis, Darkness Valtier a eu l'idée de pousser le concept encore plus loin et de remplacer tous les zombies de Resident Evil 3 par des dinosaures. En l'occurrence, un seul modèle est proposé, semblable à un petit tyrannosaure, mais l'ambiance est toujours aussi inquiétante dans les rues de Raccoon City, et en plus, ces créatures du Jurassique peuvent courir pour croquer Jill, qui a d'ailleurs ici piqué la tenue de Regina.

Comme Capcom n'a toujours pas officialisé le retour de la franchise Dino Crisis, malgré un dépôt de marque en fin d'année derrière, vous pouvez essayer de retrouver les sensations de la licence avec ce mod de Resident Evil 3 sur Nexus Mods.

