Resident Evil Village : pas de PS5 pour jouer à Maiden ? Découvrez l'intégralité de la démo en vidéo 4K

Capcom a enfin commencé à lâcher du lest sur Resident Evil Village à l'occasion d'un Resident Evil Village, qui nous a permis de découvrir un trailer, du gameplay, une date de sortie et plus encore. La petite surprise fut l'annonce et la diffusion d'une démo exclusive à la PlayStation 5 dès cette nuit, à retrouver gratuitement sur le PlayStation Store.

La sortie de Maiden a d'ailleurs causé quelques remous sur la plateforme, sur laquelle il était difficile de se connecter en raison de l'affluence, mais les choses sont désormais revenues à la normale. Cela ne change en revanche rien au fait que pour découvrir ce niveau indépendant séparé de l'histoire principale, il faut être en possession d'une console next-gen, ce qui est loin d'être une mince affaire en cette période où l'offre des stocks est toujours loin de la demande. Pour ceux qui n'auraient pas de PS5, vous pouvez retrouver l'intégralité de la séquence avec une vidéo de gameplay 4K non commentée signée GameSpot ci-dessus.

Comme vous le constaterez, Maiden n'a rien d'exceptionnel non plus, cette « démonstration visuelle », comme la nomme lui-même Capcom, dure une vingtaine de minutes et sert simplement d'amuse-bouche et de plongée dans l'ambiance dans le Château Dimitrescu avec des mécaniques de gameplay très limitées. La date de sortie de Resident Evil Village est calée au 7 mai 2021 sur PS5, Xbox Series X et S, PS4, Xbox One et PC, et en attendant l'ouverture des précommandes, vous pouvez retrouver Resident Evil 3 pour 28,99 € sur Amazon.fr.

