Roblox dévoile sa date de sorte sur PS4 et PS5

Roblox est un jeu phénomène, avec des millions de joueurs quotidiennement. Le titre est pour rappel un bac à sable où le gameplay est très secondaire, ce sont les interactions sociales in-game qui priment et qui séduisent les utilisateurs. Le jeu free-to-play est déjà disponible sur PC et Xbox, et il va prochainement s'inviter sur PlayStation.

Roblox Corporation, qui développe le jeu, avait annoncé la bonne nouvelle il y a quelques jours, indiquant alors que Roblox arrivera dans le courant du mois d'octobre sur PlayStation 4 et PS5. Et lors du PlayStation State of Play de ce soir, nous avons eu droit à une première bande-annonce de Roblox sur les consoles de Sony, et surtout à une date de sortie ! Mais avant cela, les développeurs prennent la parole sur le blog PlayStation :

Vous l’avez demandé. Et vous n’avez rien lâché. À présent, l’heure est arrivée : nous avons hâte d’accueillir les joueurs PlayStation dans Roblox ! Bientôt disponible sur PlayStation, Roblox vous propose de découvrir et de partager des expériences avec vos amis. Avec plus de 66 millions d’utilisateurs actifs chaque jour et une grande variété d’expériences immersives en 3D créées par la communauté, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Des millions d’expériences Frontlines Twice Square Vous souhaitez explorer la surface de Mars ou le corps d’une baleine ? Construisez un nouveau monument architectural, lancez la prochaine tendance de la mode, ou passez simplement du temps avec vos amis. Vous ne vous ennuierez jamais avec cette bibliothèque croissante d’expériences. Explorez avec qui vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez Vehicle Legends Interagissez avec d’autres joueurs et découvrez d’innombrables expériences, où que vous soyez. Grâce à la compatibilité multiplateforme, jouez avec vos amis et des millions d’autres joueurs sur ordinateur, appareil mobile, console ou en réalité virtuelle. Même si vous jouez en ligne depuis chez vous et que votre ami prend un train, vous pouvez vous retrouver en jeu. Soyez tout ce que vous pouvez imaginer Winds of Fortune Exprimez votre style et personnalisez votre avatar avec des tonnes de vêtements, accessoires et bien d’autres options. Créez le look de vos rêves grâce à un catalogue d’éléments d’avatar en constante évolution. Avec tant d’options, vous pouvez même changer de style chaque jour ! Il y a toujours assez de place dans votre inventaire pour laisser parler votre imagination. Laissez libre cours à votre créativité Donnez vie à vos idées et exprimez-vous en créant des expériences et en personnalisant votre avatar, puis partagez-les avec le reste de la communauté Roblox. Les joueurs PlayStation pourront télécharger Roblox et y jouer dès le 10 octobre. Les possibilités sont infinies ! Rejoignez l’aventure et découvrez des millions d’expériences immersives !

La date de sortie de Roblox est fixée au 10 octobre 2023 sur PlayStation 5 et PS4. Vous pouvez retrouver des cartes cadeaux Robux sur Amazon.