RoboCop: Rogue City, un mode très demandé par les fans enfin confirmé

Nacon et Teyon ont surpris pas mal de monde avec RoboCop: Rogue City, un jeu de tir à la première personne sous licence vraiment sympathique, malgré un budget réduit et quelques défauts. Mais le titre aura fait le bonheur des fans de la franchise l'année dernière et les joueurs vont pouvoir le relancer prochainement.

Les studios viennent d'annoncer qu'un mode New Game Plus sera prochainement rajouté à RoboCop: Rogue City. Pour rappel, le titre propose un arbre de compétences et des quêtes secondaires, il se prête donc très bien à une nouvelle partie avec un mode NG+ et nombreux sont les fans qui le réclamaient depuis la sortie du jeu.

Pour le moment, Nacon et Teyon n'annoncent pas quand le mode New Game Plus sera disponible, il faudra patienter. Vous pouvez retrouver RoboCop: Rogue City à partir de 39,90 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.

