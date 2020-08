Rocket Arena : l'évènement temporaire Explosion au paradis est lancé

Sorti le 14 juillet dernier sur ordinateurs et les consoles de salon de Sony et Microsoft, Rocket Arena a visiblement eu du mal à trouver un public, car le titre multijoueur de Final Strike Games a rapidement été bradé sur toutes les plateformes. Et pour faire perdurer un jeu comme ça, il faut forcément des mises à jour régulières.

Outre les Saisons, Rocket Arena accueille donc des évènements réguliers et les développeurs ont lancé aujourd'hui Explosion au paradis, un contenu temporaire qui permet de participer à de nouveaux défis sur des cartes inédites, avec de nouveaux modes de jeux. Les confins de Crater, région tropicale d'où est originaire Barbablast, ouvrent ainsi leurs portes pour le Championnat de Tournoi Roquettes, demandant aux joueurs de sauter sur des bateaux pirates échoués à Port-Central ou partir en mer, dans la Lagune de perdition. Une région pleine de secrets à découvrir, et qui permet surtout de débloquer de nouvelles récompenses gratuites grâce à la Prime de Barbablast.

L'évènement Explosion au paradis est à découvrir dans Rocket Arena jusqu'au 26 août prochain, et les joueurs pourront quand même retrouver les deux cartes après cette date. Pour rappel, le jeu est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, la Mythic Edition est vendue 9,99 € chez Micromania.

