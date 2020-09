BON PLAN : Rocket Arena offert aux abonnés Prime Gaming

Rocket Arena n'a pas eu droit à un lancement des plus réussis, le jeu de tir multijoueur d'EA Games et Final Strike Games a rapidement été bradé sur ordinateurs comme sur consoles, et il est même jouable gratuitement pour les abonnés EA Play (anciennement EA Access et Origin Access). Et si vous êtes abonné à Prime Gaming, vous pouvez également obtenir le jeu sans frais.

Eh oui, Rocket Arena est disponible gratuitement pour les abonnés de Prime Gaming, nouveau nom de Twitch Prime qui est donc inclus dans votre abonnement Amazon Prime (pour la livraison gratuite et le service de SVoD du géant américain). Pour récupérer le jeu, il suffit de vous rendre sur cette page puis de suivre les instructions, un code Origin sera alors généré et il faut simplement l'activer via la plateforme d'EA Games sur PC.

Attention cependant, l'offre n'est valable que jusqu'au 10 octobre prochain, et il faudra utiliser le code avant le 9 novembre, sans quoi il sera désactivé et perdu. Il s'agit là par ailleurs de la version standard, et la Mystic Edition est vendue 8,79 € sur Amazon.fr sur consoles.

Lire aussi : TEST de Rocket Arena : un fast TPS cartoonesque qui vaudrait le détour s'il était free-to-play