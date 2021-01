Rocket League passe en mode X Games avec des éléments de personnalisation gratuits et payants à récupérer

Toujours en pleine Saison 2, la numérotation étant repartie depuis le début suite au passage en free-to-play, Rocket League n'en oublie pas de proposer d'autres initiatives ponctuelles pour occuper sa communauté. Ce sera le cas ces prochains jours avec une collaboration à plusieurs niveaux avec les X-Games d'Aspen, la seule étape hivernale de la mythique compétition de sports extrêmes.

Dans le monde réel, une étape de la scène eSport des Rocket League Championship Series X se tiendra les week-ends du 23/24 et du 30/31 janvier, avec des tournois opposant les meilleures équipes nord-américaines dans en collaboration avec les X Games. Et pour les joueurs, vous pouvez débloquer le sticker Octane des X Games, les roues des X Games et l'accessoire Snowblind dans la boutique du 21 au 24 janvier, et surtout récupérer gratuitement deux bannières en suivant la compétition sur les réseaux dédiés.

OBTENEZ LES NOUVEAUX OBJETS DES X GAMES

Tout commence le 21 janvier dans Rocket League avec l'arrivée d'objets inspirés des X Games dans la boutique d'objets. L'onglet X Games sera disponible dans la boutique d'objets du 21 au 24 janvier, et du 28 au 31 janvier. Obtenez le sticker Octane des X Games, les roues des X Games et l'accessoire Snowblind. Et recevez gratuitement les bannières de joueur X-Skis et X-Board lors des deux week-ends.

DÉCOUVREZ LES TOURNOIS RÉGIONAUX DES RLCS X GAMES D'AMÉRIQUE DU NORD

Rocket League Esports sera un évènement X Games officiel cette année avec les matchs du tournoi régional des RLCS X d'Amérique du Nord ! Soyez au cœur de l'action les 23 et 24 janvier et les 30 et 31 janvier. Ce tournoi en ligne fera également officiellement partie du circuit des Rocket League Championship Series X (RLCS X) et présentera les meilleures équipes nord-américaines s'affrontant dans ce tournoi régional et spécial des RLCS X. L'équipe gagnante remportera même ses propres médailles RLCS X Games !

De nouvelles récompenses de fans des X Games sont ajoutées uniquement pour les matchs des RLCS X ! Suivez l'évènement pour tenter de recevoir la bannière de joueur Knuckle Huck, et les accessoires X-Board et X-Skis.