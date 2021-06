Rocket League : roues colorées et pack d'hymnes de joueur gratuits pour le Mois des Fiertés

La Saison 3 de Rocket League va durer jusqu'en août prochain, alors Psyonix doit trouver de quoi occuper ses fans jusque là. Pour les plus investis, il y a bien évidemment le Rocket Pass gratuit ou payant à compléter pour débloquer un tas de récompenses. Mais si vous êtes un joueur occasionnel, vous pouvez aussi obtenir du contenu sans effort, comme ce sera le cas ce mois-ci.

Les développeurs ont décidé de faire de sympathiques cadeaux à la communauté pour le Pride Month. Dès maintenant, les joueurs peuvent débloquer gratuitement les roues Love ISLV dans la boutique. Et à partir du 22 juin à 3h00, heure française, 8 chansons d'artistes issues de la communauté LGBTQ+ seront à déverrouiller sans frais pour nous servir d'hymne de joueur.

Nouveaux hymnes de joueurs « Imagine » de Ben Platt

« Platinum » de Big Freedia

« Bad Girl » de Daya

« Found My Friends » de Hayley Kiyoko

« Malibu » de Kim Petras

« PAIN » de King Princess

« MONTERO (Call Me By Your Name) » de Lil Nas X

« STUD » de Troye Sivan

Après l'offre de l'intégralité de Tell Me Why, ce Mois des Fiertés est décidément une bonne occasion pour renflouer sa ludothèque. La date de fin de disponibilité de ces produits n'a pas été communiquée, alors ne tardez pas à les récupérer au plus tôt.